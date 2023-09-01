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Joeman向店家要400份餐點遭拒 網喊：後續行銷效益絕對超值

聯合新聞網／ 綜合報導
百萬網紅Joeman，以多元的創作題材而廣受歡迎。圖片來源／臉書粉絲專業Joeman
百萬網紅Joeman，以多元的創作題材而廣受歡迎。圖片來源／臉書粉絲專業Joeman

現今網路媒體的時代，許多網紅會拉取贊助，除了自己獲得一定的利益外，贊助方也會獲取名氣，取得雙贏的局面。一名網友分享，自己老闆遇到知名的YouTuber希望贊助他們餐點，並希望提供400份以上的餐點，一份售價200元，總共就需要8萬元，最後老闆選擇拒絕贊助。

原PO在Dcard的YouTuber版發文，表示自己比較沒見過世面，好奇「還是外面贊助差不多都是這樣子的」，因為自身店面並非連鎖餐廳的緣故，覺得有點驚人。原PO也補充該名YouTuber的資訊，「就前陣子跟7-11聯名，然後賣不好的那位」，劍指百萬網紅Joeman

許多網友都認為，這是一個划算的交易，「我只能說8萬可以買到Joeman的廣告的話，超級划算，而且200不是成本價吧，如果我是老闆可以接受阿」、「成本最多6成，所以不到5萬就請到百萬YouTuber，嫌貴？」、「400份很有可能是有什麼大企劃，或者是需一個大型活動的餐點，如果在行銷上是滿好的機會」。

不過也有網友持不同看法，「就只是400個餐點的活動贊助，又不是專題1分鐘以上的影片業配，最好是粉絲願意截圖那幾幀畫面特地去買啦」、「誰會想給他業配啊，我跟我身邊所有朋友沒一個喜歡他的，根本負面行銷」、「對於小餐廳而言勞心、勞力、勞財，卻可能砸自己招牌的風險，根本沒必要做」。

網友也分享過往業配的經驗，「在他還沒破200萬訂閱前，因緣際會下合作過一次，如果合作方式單純是以8萬元餐點，換到他的頻道曝光，完全超值」、「Joeman身為台灣頂級YouTuber的業配費是20萬+吧，所以8萬元曝光以行銷公司的立場看很划算」、「我家也是做吃的，曾找過追蹤數不到十萬的IG美食客宣傳，1萬付現＋提供餐點，但那成效是真的好，當月衝高2-3倍營業額」、「三星送千千家電將近100萬，你參考一下」。

YouTuber 業配 網紅 Dcard Joeman

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