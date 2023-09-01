周末放颱風假？他怨海葵是「資方颱風」 網批：想放假想瘋了

中颱海葵逼近台灣，今(1)日上午增強為中度颱風，根據中央氣象局的說法，海葵可能於今（周五) 傍晚至晚間左右發布海上颱風警報，不排除明(周六)日凌晨至清晨發布陸上颱風警報，且在本周日整個颱風中心會直接通過台灣上空，直至下周一才會逐漸遠離台灣。

針對此次的颱風假可能性的討論，網友在PTT上以「颱風是不是資方颱風？」上網發文，認為對一般上班族而言，週末本來就放假，讓網友哀怨：「放颱風假變成連外送都不能叫」、「颱風是不是資方颱風」。

該文一出，引來不少網友同聲哀號，認為「確實啊！」、「很討厭」、「平日沒颱風假，假日再摧毀你各位的假期！」，有人還希望能夠修法，讓只要在假日放的颱風假「一律補假」；也有人在乎放颱風假不出勤下，雇主可不給薪的法則，表示還好可能是周末放颱風假，不影響正常發薪。

但有網友也表示，大家是不是想放假想瘋了，連「資方颱風」這種名詞都想得出來，認為颱風路徑本來就不可控制，何來「資方颱風」之說？也有網友認為：「現在預測都要反著看，會登陸的通通不會」。