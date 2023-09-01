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她見2男在超商1詭異行為太爆笑 眾人分享各種誇張舉動

聯合新聞網／ 綜合報導
超商示意圖，與本文無關。 聯合報系資料照片／記者林茂仁攝影
超商示意圖，與本文無關。 聯合報系資料照片／記者林茂仁攝影

台灣超商數量繁多，幾乎3、5步就一間，已經成為民眾覓食休憩的最佳場所，不過也因此容易出現亂象。有一名女網友就透露現在超商太過方便，常常可以看到不少人坐在裡頭做自己的事，甚至還看到超詭異的行為，讓她非常傻眼。

原PO在PTT發文表示，現在超商數量多又有冷氣，很像便宜版的咖啡廳，有些店又有插座可以充電，店員也不會趕人，因此常常可看到有學生坐在超商裡寫功課或玩電動吃東西，也有阿公阿嬤聊天蹺腳吹冷氣，更有保險業者和客戶約在超商簽約，不過原PO還看到更詭異的行為。

她說之前曾看到兩名中年男子在超商裡一起唸佛經，而且聲音還不小，過程大約10分鐘左右，原PO一開始想拿手機出來拍照錄影，但又擔心被發現，只好作罷。爆笑的畫面讓她跟隔壁女生對看並且傻眼，原PO也好奇問大家「你們有遇過更另類的嗎？」

貼文引起不少討論，「上次好像新聞有報剪頭髮的」、「怎樣都好，最討厭進來耍流氓的，對店員很兇的」、「看過在裡面做手工皂和寫書法的」、「有看過在座位區剪指甲的，只能說幸好是手指甲」、「看過阿北自己帶茶具在泡茶」、「看過在發排隊工讀生薪水的，還跟店員換零錢」、「烏克麗麗教學，超傻眼」、「之前遇過銷售塔位的，聽起來很像詐騙」、「看過在超商刮腋毛的。」

超商

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