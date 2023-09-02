壽司郎必點！60元吃三款 他狂讚這道「最頂CP值」

台灣人喜歡吃壽司，尤其是平價的迴轉壽司店是許多人的心頭愛，有網友分享連鎖壽司店壽司郎「必點的最頂CP值餐點」就是「鮮蝦三貫」，不少人都表示認同，還有人推薦「炙燒三貫也不錯」，另外也有人說「旁邊的茶粉喝到飽CP值才高」。

一名網友在PTT分享，他每次到壽司店壽司郎消費的時候，都一定會點「鮮蝦三貫」，內容物包含蝦子、甜蝦、赤蝦壽司，售價60元，他大讚，這品項是所有迴轉壽司中CP值最頂的餐點，好奇問「有其他東西能超越嗎？」

網友討論壽司郎壽司。圖擷自臉書

其他人則留言「同意」、「超好吃」、「是真的好吃」、「必吃+1」、「我都先吃熟的，再來甜蝦，再來大蝦」、「我也每次必點，三種口味蝦子」、「壽司郎最頂的產品」、「真的，必點兩盤」、「壽司郎只剩這款好吃」、「60塊爽吃，最頂的」。

另也有人推薦留言「旁邊的茶粉喝到飽CP值才高」、「炙燒三貫也不錯」、「我至少七成的量都是吃鮪魚鮭魚」、「中午才吃，壽司郎真的是便宜」、「炙燒三貫每次都點三盤」。

但也有人抱怨「赤蝦縮水越來越嚴重」、「難吃的要死，一堆人在推啥」、「愈來愈小耶，根本不想吃」、「單吃赤蝦，其他兩種不會吃」、「單吃甜蝦不錯啊」、「我都吃40的赤蝦，但是甜蝦不錯就是了」、「他的蝦三貫比剛來的時候品質變不好了」、「我只拿大隻的那個，另外兩個浪費錢」。