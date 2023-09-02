他怨早餐店不提供水「不會再來」 網喊正常：龍蝦沙拉要不要順便送？
外出用餐時，許多餐廳都會附水，讓顧客能夠免費的搭配餐點享用。一名網友分享，第一次去附近某間人很少的早餐店，不滿店家服務直言，「下次我絕對不會再來」。
原PO在ptt的WomenTalk版發文，表示自己點完餐點後，習慣喝水，因而向店家要杯水，沒想到店家回應，「對不起，我們不提供水」。原PO聽完當場傻眼，好奇詢問，「你們的早餐店也是這樣嗎」、「還是我一定要點飲料或是自己帶」，引來網友幾近一面倒的回覆。
聽完原PO的分享後，許多網友紛紛吐槽，「餐廳比較有可能，早餐店小吃店還要提供水，很難吧，你的傻眼比較傻眼」、「我才傻眼，你要水不會自己帶」、「你就點一杯心痛的感覺」、「我們供應58高粱，不供應水」、「要不要順便提供龍蝦沙拉」、「你不會跟老闆借水龍頭喝」。
不少網友也贊同，早餐店提供水並非義務，「早餐店有提供水的義務嗎」、「沒提供，老闆就真的沒有煮開水，從來沒遇過有主動提供水的傳統早餐店」、「沒看過早餐店提供水的，除了單價較高的brunch（早午餐）」、「資訊太少，怎麼樣的早餐店？如果是美而美那種，不提供水很正常吧」。
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