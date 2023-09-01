竹科滷肉飯便當要價100元 網言：寧願吃麥當勞兩份1+1

隨著民生物價的飆漲，找尋銅板價的美食，也越來越不容易。一名網友在ptt的八卦版發文，分享新竹科學園區附近的滷肉飯便當，除了標準配備滷肉之外，一看配菜有高麗菜、青江菜、番茄炒蛋、一顆貢丸。原PO認為「這家是真的不錯吃，不過這樣就要一張國父(100元)」，因而好奇「八卦鄉民有沒有其他推薦的啊」，引來許多網友的討論。

網友紛紛評估這份便當的價值，不少人喊貴，寧願選擇其他餐點，「菜飯加滷肉，感覺頂多賣7-80吧」、「偏貴，一點肉末要100」、「70，極限了」、「這頂多50吧，100元盤爆」、「這100……我不如去麥當當得來速1+1買2份」、「鬍鬚張的魯肉飯便當比這便宜」、「不如去吃7-11的牛肉飯價錢差不多」、「其實台北市平民美食真的便宜多了，萬華大鐤肉羹滷肉便當還是80塊一個」。

但另外一派的網友則認為，以新竹的物價而言算便宜，「認真說，且吃且珍惜，新竹店很難做，房租高、市場小，重點人超難請」、「便宜啊，外縣市窮人也沒錢去新竹吧，何必在乎新竹物價」、「太便宜，根本看不起工程師」、「永和吃滷肉飯便當要115，你賺到了」、「蛋漲、豬肉漲、蔬菜漲、颱風天漲 老闆理由齊全」。也有人揣測原因，「工程師盤子太好敲了，大家都知道工程師有錢，當然加價賣」。