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以前百元有吃有喝「超商為何變這麼貴？」 眾人認同：只買即期品

聯合新聞網／ 綜合報導
超商示意圖，與本文無關。聯合報系資料照片／記者黃羿馨攝影
超商示意圖，與本文無關。聯合報系資料照片／記者黃羿馨攝影

你喜歡吃超商食品嗎？台灣超商數量多到數不清，密度還是全球第2名，僅次於南韓，而台灣人對於超商的依賴度很高，不少人都會靠超商的食物來解決三餐，就有一名女網友回憶起10年前的超商便當有60元的，如今卻高得嚇人，讓她不解「台灣超商為何會貴成這樣？」

原PO發文表示，記憶中10年前超商便當還有60元，飯糰25元的也蠻常見，但如今超商便當大部分價格在80~120元之間，飯糰麵包也在35~50元之間，比起10年前的價格大約漲了50%以上，讓她感嘆以前100元就可以有吃有喝，現在幾乎不可能100元就能解決。

原PO還透露去日本玩的時候，看到三大超商的食物價錢，換算台幣幾乎是一樣價格，麵包甚至還更便宜，「但是日本年薪中位數是台灣2.5倍」。她以往超商的食物很便宜，可以隨便吃，現在完全不是這麼一回事，「當然其他餐廳小吃也有漲價，但為何台灣超商可以貴成這樣？」

不少人都深有同感，「超商沙拉89元，哭」、「比較有趣的是，我記得有一段時間超商便當或麵食幾乎要比某些泡麵便宜，當然是跟比較貴的泡麵比啦，現在又超車泡麵很多了就是了」、「超商從以前就不便宜吧，只是一起漲罷了」、「所以便利商店我都只買即期品」、「便利是需要支付代價的」、「這一兩年已經大幅降低買超商頻率了，真的爆貴」、「超商真的很扯，當正餐隨便買買都120~180，不如直接吃麥當勞肯德基」、「也不能說日本便宜，應該是台灣太貴」。

還有網友推測漲價的原因，「錢都讓聯名網紅賺飽，轉嫁給消費者嗎？」、「所以我都趁晚上出清時才會去買打折商品，原價太貴了，尤其現在一堆都是聯名」、「一直聯名，繼續將價格提高，然後跟其他外食比價起來，有些還是比較便宜，然後你就有機率繼續買」、「要問那些通路商阿，加盟費每年漲，商品不漲價怎麼回本」。

超商 便當 物價

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