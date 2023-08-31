市區車窗打開要幹嘛？ 一眾車主幫解惑：空氣要循環
不少民眾出社會後，都希望能購入一台屬於自己的車子。有網友在PTT上表示，他認為開車就是不想風吹日曬和雨淋，因此自己十分不解其他駕駛在市區開車窗的原因，他好奇發文詢問「到底開著車窗的人在想什麼呀？」
原PO透露，他認為多數人選擇開車的原因，是因為汽車比機車安全，且可避免在外風吹日曬和雨淋。不過，他也好奇為何路上會有駕駛會開著車窗，他說明，自己能理解開敞篷車或開在山路的駕駛，為了呼吸新鮮空氣而打開車窗，但不解其他人在市區開窗的用意。
原PO坦言，自己曾猜想對方是因車內冷氣不夠涼，才將窗戶打開，但仍疑惑有無其他原因，因此發文詢問「到底開著車窗的人在想什麼呀？」
貼文底下，吊出一票車主分享開窗原因，「有人放一個無聲屁」、「省空調、省電、省油」、「剛發動太熱」、「車子開久，氧氣也變少就會想睡，要開個窗循環空氣一下」、「冷氣久了，壓縮機功率變低」、「不想開冷氣的，家裡有個長輩就這樣」、「不想二手菸留在車內最多」。
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