資深演員被冒名開粉專！見「超李國」霸氣回嗆3字 萬人笑翻：好有梗

近年來詐騙手法越來越多種，詐團除了會透過社群軟體，用各種理由騙民眾掏錢外，也會冒用名人的照片和名義，進行投資詐騙。近日資深男星李國超也遭人盜用照片開設粉專，甚至名字還被刻意排列組合成「超李國」，令李國超相當傻眼，發文怒嗆不是第一次了，隨即回擊3個字，令不少網友笑翻留言「好有梗」、「太好笑了」。

目前李國超參與拍攝民視8點檔「市井豪門」，平日除了會在粉專PO出電視台的棚內活動照，也會大方和粉絲分享，自己嘗過的各式各樣台灣小吃，連同戲演員王瞳也來留言，「想要找吃的，看超哥的臉書就可以了」，令不少人笑翻。

不過，近日李國超罕見動怒，PO出照片指出遭人冒用照片開設粉專，名字被改成「超李國」，甚至還吸引2千多人追蹤，令他相當傻眼，怒酸對方何不直接改名叫「超李媽？」，也坦言不是第一次遇到這種事，呼籲粉絲別上當。

李國超表示被人盜用照片開粉專，還被改名為「超李國」，令他相當傻眼。圖／擷自李國超粉專

貼文曝光後意外掀起熱烈迴響，吸引1.3萬人按讚，李國超直白的反應讓不少網友笑翻，「超李媽太好笑了」、「推超李媽」、「大哥，說的好呀！」、「不專業也就算了，還把國超哥名字打錯」、「事實證明中文字順序不影響閱讀」，也有人猜測是外國人士盜照片，「盜照片感覺很多都不是台灣的，會被盜表示超哥你很紅，盜者真的沒道德」。