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訂外送有驚喜？ 她點餐被送飲料過來人曝「這原因」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享，自己在點外送時，經常遇到外送員送她飲料。示意圖／ingimage
網友分享，自己在點外送時，經常遇到外送員送她飲料。示意圖／ingimage

在炎炎夏日，不少人會選擇待在冷氣房點外送。近日，有女網友在Dcard分享，好幾次點外送時，她都會突然收到一杯飲料，讓她以為對方是送錯。原PO表示，她原先以為是對方送錯，後來才發現是外送員送的，雖然收到飲料很開心，但她仍不解詢問「為什麼外送員會請飲料？」

原PO說明，好幾次在點外送時，都會意外收到一杯飲料，讓她非常驚喜。她透露，原先自己以為是外送員送錯，但之後卻發現好像是對方送給她的，原PO舉例，先前點早餐時收過一罐紅茶，近日點義大利麵時又收到一杯綠茶。意外的禮物讓原PO十分開心，但她仍好奇「為什麼外送員會請飲料？」

原PO也在文末推測，可能是店家請外送員的飲料，對方不想喝才送給客人，或是看到自己點一人份的食物，才額外送飲料給她。

許多網友看完原PO的經歷後，也開始分享過去訂外送的經驗，「幾乎每天叫外送，但沒收過飲料」、「之前遇過自己上班到一半，外送員騎進來送我一碗鍋燒意麵」、「我點生鮮也會被多放飲料，我以為是放錯，結果每次點，每次都有」、「有一次點全聯的護髮素，結果外送員說別家店送他棉花糖，但他又不吃這個，就整個送給我，超級開心！」

也有網友幫忙解答，表示店家有時會送外送員飲料，推測對方可能是將飲料轉手送給顧客，「應該是店家送的吧，不然就是妳太漂亮了，外送員送的」、「我在飲料店上班，有時候店裡做錯品項或甜度冰塊錯的飲料，沒人喝的話也會送給外送員～」、「通常是這店家請外送員喝的，我也常轉給客人喝，然後說是店家請您喝的，幫店家留個好印象給客人」。

外送員 Dcard

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