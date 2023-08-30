「π」水豆漿是在賣什麼？ 網看清後笑到不行

到底是「兀」水豆漿、「π」水豆漿，讓不少人分不清楚。圖片來源／路上觀察學院

吃早餐、宵夜是許多人的愛好之一，永和豆漿更是不少人的首選。一名網友在臉書社團《路上觀察學院》發文，照片裡面可見一間店面的招牌，原PO對出現的「π」表示疑問，因此詢問網友「所以Pi水豆漿是什麼東東，還是那個念ㄊㄨ水」。

貼文一出，笑倒許多網友，並紛紛表示，「ㄊㄨ水是怎樣，應該是ㄆㄞ水或ㄨˋ水吧……」、「兀是唸物啦！突兀的兀」、「是突兀的ㄨˋ，不是突兀的ㄊㄨˊ」、「圓周率（？）」。

也有部分網友幽默的回應，「拍水（歹勢，台語諧音）啦只是想道個歉」、「現在應該改成氚水」、「哪個π？冷冷的冰雨在臉上胡亂的π」、「我問過我爸媽一樣的問題」。

不過也有人出來解釋，提到「兀水」是真有其意，代表這是最無限接近人體生理水的好水，因這種「水」帶來了許多神奇難解的現象，讓人不禁聯想起數學裡那個神秘的圓週率「π」，「兀水」便由此得名。網路上也有相關產品，用「兀水」、「π水」為名的都有，另外也有「π活水器」、「兀水機」、「π水淨化器」等各式產品。不過也有醫師與化學專家提醒，不論是能量水、π水、小分子水、磁化水等各類水產品，有些並無科學驗證與政府相關單位背書，在購買時都要小心是否落入話術陷井。