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他分享一妙招防「冰箱被長輩用剩菜塞滿」 網直言：太天真

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享，自己如何有效阻止家中長輩將冰箱塞滿。圖／擷自臉書社團「爆廢公社二館」
網友分享，自己如何有效阻止家中長輩將冰箱塞滿。圖／擷自臉書社團「爆廢公社二館

許多長輩習慣將家中冰箱塞滿，有時還會因忘記食物的保存期限，導致過期。日前，有網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享，他發現只要將冰箱放滿一堆飲料，便能有效阻止長輩們將剩菜塞滿冰箱。

原PO表示，只要自己將冰箱塞滿一堆長輩不愛喝的飲料，對方便會因為沒有多餘的空間，而不再將剩菜放置冰箱。他也在留言中補充，通常長輩會因節儉，捨不得將飲料倒掉，僅碎念幾句便作罷。想出妙招的原PO開心的直言「如何有效防止家裡長者把冰箱塞滿剩菜食物！買一堆他們不喝的飲料，塞滿塞好，讓剩菜沒有空位可以冰！」

文章一出，便吸引許多網友討論。許多人認為原PO的方法很有創意，但也有網友表示原PO太小瞧媽媽們的收藏能力，「很內行，很會」、「我學起來了」、「你太小看媽媽的收藏能力了」、「長輩層層疊的功力是王者級」、「太天真了」、「他們會繼續放進去硬疊，挑戰失敗」。

其他網友則分析長輩們在看到原PO冰箱時，可能會出現何種反應，「會把你的飲料倒掉，然後繼續放」、「這樣就有理由再買一台冰箱了」、「會被罵」、「阿嬤會把飲料拿出來，把菜冰進去」、「隔天飲料都變常溫了」。

冰箱 長輩 爆廢公社

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