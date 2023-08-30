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日本來台旅遊人數減少 網推測2主因並點名台灣旅遊劣勢

聯合新聞網／ 綜合報導
網友推測日本觀光客減少的原因，主要是「日幣貶值」、「日本人較願意待在國內旅遊」。圖為九份老街。記者許正宏／攝影
網友推測日本觀光客減少的原因，主要是「日幣貶值」、「日本人較願意待在國內旅遊」。圖為九份老街。記者許正宏／攝影

全球觀光業復甦，台灣觀光業者也積極搶攻國際市場，不過日前外界指出，日本來台旅客逐漸減少，且旅台人數跟疫情前相比差異增大，讓網友好奇「是因為陸客把台灣國旅搞得昂貴又沒深度嗎？」對此，許多人看法不一，有人認為「是日幣貶值吧」、「台灣旅遊品質差，日本觀光資源豐富，他們會想待在國內」，也有人點出台灣爭取國際遊客的劣勢，認為南韓較具優勢，「韓國比台灣旅遊便宜，又有影視跟飲食文化」。

日前一名網友在PTT發文表示，日本來台旅客減少，主要是因為陸客一條龍產業蠶食鯨吞，把台灣的國旅搞得又貴又沒有深度，破壞台灣可以深度開發的觀光資源，讓很多國家的旅客只能像陸客一樣參加「吃吃喝喝的低端團」，最後導致台灣觀光產業向下沉淪。

對此，有網友否認原PO看法，認為日本旅客減少，主要是因為「日幣貶值」、「日本觀光資源豐富，會較想待在國內玩」，指出「陸客一條龍都多久了？你乾脆說因為228影響」、「我覺得主要是因為日幣貶值」、「我覺得這很難解，日本本來就是世界最頂的旅遊大國，會來台灣玩的較少吧」、「台灣旅遊很盤，最頂的日月潭住宿一晚要25萬日圓，很多日本人就覺得在國內玩就好」、「我覺得匯率是主因，但日本國內自己就夠好玩了，幹嘛要出國？」、「簡單來說日本國內就夠好玩了，幹嘛要出國？」、「關鍵字：日幣貶值」、「就日本人變窮了」。

也有網友點出台灣開發國際遊客的劣勢，「台灣很多平民美食、在地美食的環境跟餐具都很糟糕」、「台灣除了吃，出了台北以外的景點，都不是自由行可以做到的」、「台灣的景點就那樣，而且老街賣的東西都一樣」、「還有行人地獄」、「離開台北除了台中高雄，有哪個地方的交通工具能打的，計程車也一堆參差不齊的司機」、「台灣人自己都不在台灣玩了」、「日本人很愛去韓國玩，這很正常，因為當地有很多影視作品、美食文化」、「日本人本來旅遊就偏好國旅，加上台灣住宿盤又爛，日幣大貶對日人來說，來台灣還不如去泰國玩，都要出國了，當然要選文化差異最大的」。

日本 陸客 南韓

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