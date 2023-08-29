快訊

饒河夜市攤商坑殺外國人「水果100喊價400元」 北市府發聲了

曾曝出差上海時決定從政 蔣萬安再訪滬吐心情：責任更重

柯文哲稱曾拿杜聰明獎學金被質疑說謊 她發聲明：親眼看過柯領獎

生小孩太痛可抹「潤滑液」？ 醫生親揭：世界就是殘酷的

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾好奇，若生小孩怕痛，是否可抹潤滑液讓生產更加快速，非新聞當事者。示意圖／ingimage
民眾好奇，若生小孩怕痛，是否可抹潤滑液讓生產更加快速，非新聞當事者。示意圖／ingimage

許多新手媽媽因擔心疼痛，而對生小孩感到恐懼。日前，醫師蘇怡寧在粉絲專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」分享，有女網友向他提問，「如果生小孩怕痛，想要趕快讓他出來，可以抹潤滑液嗎？」貼文一出，讓網友紛紛笑翻。

醫師蘇怡寧在粉絲專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」分享，網友向他提問：「如果生小孩怕痛，想要趕快讓他出來，可以抹潤滑液嗎？」對方補充，好友即將生產，但因太過怕痛，才讓她想替好友詢問。

網友特別的提問，也讓醫師蘇怡寧直言此方法完全沒用。他無奈發文，「我們也衷心希望有這麼有效的好辦法，這麼簡單有用就不需要減痛分娩了，這個世界一直都是殘酷的。」

貼文底下，不少人認為網友的提問太有「創意」，被這無厘頭的想法逗笑，「刷新眼界...笑到歪腰」、「她真的很認真，但我快要笑死」、「她是不是不知道可以自費打無痛」、「蠻有創意的」、「她自己也知道這問題太厲害了，所以假冒『我朋友』發問」。

蘇怡寧 醫師

延伸閱讀

當伴娘卻沒有喜餅、回禮 新娘不讀不回一個月她感嘆：心寒

時隔9年再度懷孕！ 洪百榕揭「生老三」原因暖哭一票網友

「戒指+頭髮」可預測未來小孩性別？蕾菈實測嚇喊：雞皮疙瘩

2碩士孫不婚！嬤出招：先結的給500萬...他年收百萬對象限「月薪3萬」 奇葩理由曝光

相關新聞

生小孩太痛可抹「潤滑液」？ 醫生親揭：世界就是殘酷的

許多新手媽媽因擔心疼痛，而對生小孩感到恐懼。日前，醫師蘇怡寧在粉絲專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」分享，有女網友向他提問，「如果生小孩怕痛，想要趕快讓他出來，可以抹潤滑液嗎？」貼文一出，讓網友紛紛笑翻。

當伴娘卻沒有喜餅、回禮 新娘不讀不回一個月她感嘆：心寒

結婚是人生中的大事之一，許多人會選擇邀請自己的好友當伴娘、伴郎，一同分享喜悅。有女網友在Dcard上分享，她身為好友的伴娘，婚禮籌備期間盡心盡力的協助對方，事後卻沒收到任何喜餅及回禮。婚禮結束後，好友甚至不讀不回原PO的訊息，讓她十分難過。

免費拍跑山族「追焦手賺啥？」 內行揭真相：不只得到流量

YouTuber創作者Eric Duan推出「山道猴子的一生」動畫，描述男主角跑山的劇情，因為太過寫實，引起網友共鳴暴紅。而近日就有鄉民疑惑，專門拍攝的追焦手究竟能賺到什麼？也引來內行留言回覆。

中午常一起吃超商微波食物 他見同事家嚇傻：住豪宅幹嘛來上班？

許多人都夢想著「家裡有錢，就不工作」的生活，不過日前有位網友表示，他去同事家發現，對方住在豪宅，家裡還有兩三台超級豪華名車，而且對方家裡就有開公司，因此在震驚之餘問對方「為什麼不在自己家裡上班？」他同時好奇「這種有錢人在想什麼？」

考哪種公務員CP值最高？ 網激推1工作：月休17天、薪水48K起跳

公務員要考哪個CP值才高？有網友近日在PTT詢問，看朋友考上公職後也想跟進，希望錢多、離家近、不用加班。對此，許多網友回覆，監所管理員是不錯的選擇。

全家「念大杯咒」拿鐵半價 網笑翻：基督徒怎消費？

超商時常祭出咖啡優惠，不少上班族早上都會買一杯提神。不過近日有網友捕捉到有趣畫面，員林的某間全家掛出紅布條，上面大大寫著：「想要半價拿鐵，入店請念大杯咒」，創意的行銷方式吸引超高討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦