生小孩太痛可抹「潤滑液」？ 醫生親揭：世界就是殘酷的

許多新手媽媽因擔心疼痛，而對生小孩感到恐懼。日前，醫師蘇怡寧在粉絲專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」分享，有女網友向他提問，「如果生小孩怕痛，想要趕快讓他出來，可以抹潤滑液嗎？」貼文一出，讓網友紛紛笑翻。

醫師蘇怡寧在粉絲專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」分享，網友向他提問：「如果生小孩怕痛，想要趕快讓他出來，可以抹潤滑液嗎？」對方補充，好友即將生產，但因太過怕痛，才讓她想替好友詢問。

網友特別的提問，也讓醫師蘇怡寧直言此方法完全沒用。他無奈發文，「我們也衷心希望有這麼有效的好辦法，這麼簡單有用就不需要減痛分娩了，這個世界一直都是殘酷的。」

貼文底下，不少人認為網友的提問太有「創意」，被這無厘頭的想法逗笑，「刷新眼界...笑到歪腰」、「她真的很認真，但我快要笑死」、「她是不是不知道可以自費打無痛」、「蠻有創意的」、「她自己也知道這問題太厲害了，所以假冒『我朋友』發問」。