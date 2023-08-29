30歲以下必備技能？他見年輕男同事「電腦壞掉不會修理」好驚訝

電腦是白領上班族和大學生上班上學必備的3C產品，不少人對男性都存有很能掌握、維修電腦的既定印象。不過一名網友表示，最近跟同事聊天時發現有男生不懂得如何組電腦跟修電腦，不禁十分訝異表示「這不是年輕男生必備的技能嗎？」，也好奇「現在30歲以下男生還有不會修電腦跟重灌的嗎？」

原PO在PTT表示，近期有一名同事聊天時提到自己的電腦壞掉，送去維修店先被收了一筆800元檢測費，工程師檢測後告知整組電腦都不能用，全部換新需要收費三萬五千元，但是卻看不懂估價單上面的內容。該名同事還向原PO坦承，他自己不會組電腦跟修電腦，每次遇到問題都是直接找電腦店求助。

原PO了解事情來龍去脈後，建議該名男同事說，如果手頭上有足夠的預算，可以先上網尋找別人分享的電腦估價單當作範例，再請店家幫忙組電腦。原PO也說基於擔心會發生意料之外的事情，即便自己懂得組裝電腦，也不想幫忙該名男同事，還說「不過我很驚訝，我以為現在修電腦、組電腦已經是年輕男生必備的技能欸」。

貼文一出，許多人深表同感，「30歲以下只知道手機跟手遊」、「相信我，還是很多人不會」、「有受過教育就知道，重灌非常簡單」、「現在人都滑平板和手機，哪裡還在組電腦」、「只有老人才在用桌機」。

另外有網友直言，「我會直接買新的」、「直接買比較快，我就買過4000元文書機」、「會這個要幹嘛？付錢給人弄就好了」、「直接買一台新的不就好了，沒再修的」、「術業有專攻啊！幹嘛還要花時間從經驗摸索」、「這篇文老人味好重」。