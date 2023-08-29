當伴娘卻沒有喜餅、回禮 新娘不讀不回一個月她感嘆：心寒

結婚是人生中的大事之一，許多人會選擇邀請自己的好友當伴娘、伴郎，一同分享喜悅。有女網友在Dcard上分享，她身為好友的伴娘，婚禮籌備期間盡心盡力的協助對方，事後卻沒收到任何喜餅及回禮。婚禮結束後，好友甚至不讀不回原PO的訊息，讓她十分難過。

原PO表示，她與高中好友平時皆有聯繫，上大學後，也會每半年就相約一起吃飯。她透露，好友在婚前常常因為考量男友而臨時取消聚會，或乾脆不回消息，但原PO因體諒對方是遠距離戀愛，所以不與好友計較太多。原PO透露，對方之後主動詢問是否有意願擔任伴娘，讓她非常開心。

原PO指出，好友只提供伴娘服，妝髮則由伴娘們互相協助完成，但其他伴娘皆是對方在教會認識的朋友，與原PO完全不熟。她說明，好友拍照也只與其他人拍，甚至還會和其他伴娘一起牽手禱告，將原PO晾在一邊。

經常被好友無視的原PO感到無奈，她表示，由於自己有車，加上與新娘認識較久，因此對方經常麻煩她。原PO舉例，對方還在婚禮前一天詢問她可否協助載其他伴娘到會場、買晚餐等。為好友盡心盡力的原PO，婚禮後卻沒收到對方的喜餅與任何回禮。

原PO指出，好友的婚後蜜月旅行是去美國一個月，期間她傳訊息關心對方，好友卻完全不讀不回長達一個月。她坦言，明年自己也要結婚了，但對方的態度讓她開始懷疑彼此間的關係，苦惱是否要邀請好友參加她的婚禮。

貼文底下，部分網友認為原PO好友太過分，「不讀不回超過分...」、「沒喜餅沒紅包未免太欺負人了吧！我請朋友當現場接待，都不收紅包還另外包給她們誒！」、「怎麼感覺她是在利用妳而已」、「我有個國中很好的同學也是邀請我參加，然後也是包大紅包給她，她說婚後大家找時間聚聚，結果之後直接不讀不回。心涼…祝她幸福」。

許多網友則提供原PO建議，並表示對方若持續不讀不回，可以將彼此關係漸漸淡掉，「看她從美國回來有沒有什麼表示或禮物給妳，沒有就把關係淡掉，妳結婚不用請她了」、「我覺得妳超給力的誒，新娘竟然這樣，沒什麼聯絡就慢慢淡掉也好，找她做伴娘也會一直想起這件事，變成心中的坎」、「請她參加就好了，不要當伴娘，至少紅包還是要拿的」、「如果是我會在IG宣佈要結婚的事，如果她有心，自己就會主動恭喜妳，妳再順口說發喜帖的事。如果她完全不會詢問妳，那代表沒有看重妳們之間的友誼，妳可以封鎖了…」。

也有網友分享，自己在婚後也曾不小心忽略好友的訊息，提醒原PO可再主動聯絡對方，「要不要再傳最後一次問她看看，我之前生小孩，line被一堆恭喜的訊息洗版，剛出院去月中（月子中心）又很忙碌，漏了好朋友要送彌月禮的訊息，隔了兩個禮拜才回人家…」。