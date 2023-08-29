免費拍跑山族「追焦手賺啥？」 內行揭真相：不只得到流量

YouTuber創作者Eric Duan推出「山道猴子的一生」動畫，描述男主角跑山的劇情，因為太過寫實，引起網友共鳴暴紅。而近日就有鄉民疑惑，專門拍攝的追焦手究竟能賺到什麼？也引來內行留言回覆。

原PO在PTT發文詢問，「追焦手是賺到什麼啊？猴子賺到IG帥照，還是免費的，那追焦手是做善事嗎？」對此，有留言回應，「飲料、茶水」、「IG流量」、「秀自己的裝備啊」、「根本沒人在乎攝影工具人」、「個人興趣和網路流量阿，就算日本也是這樣」。

也有內行網友解答，其實照片不一定是免費的，「有些都會加上浮水印，你不要浮水印要花錢跟他買」、「你不知道有網站可以賣圖嗎？包含路跑、單車的都有」、「想耍帥的，會掏錢買下自己壓車圖」、「你在網上看到自己的帥照，會想來一張高清原圖，這時候就可以賣錢。如果拍到正妹車手更棒，台男也會買」、「我朋友有買過，拍得好的照片，花幾百買的人多」、「貼紙、流量、廣告機會」。

「山道猴子的一生」影片描述一名愛玩檔車的男主角，為了在車友圈、社群上受到粉絲喜愛，不斷的信貸借款、更新設備，在膨脹中失去自我，最終在感情失敗、友情決裂、積欠債務重重打擊之下，於一次跑山競賽中意外死去的人生悲劇。該影片分成上下兩集，目前累計觀看次數已達1,240萬，討論度極高。