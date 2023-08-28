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中午常一起吃超商微波食物 他見同事家嚇傻：住豪宅幹嘛來上班？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友去同事家，發現對方住在豪宅裡，驚訝「為什麼她要出來工作？」示意圖／ingimage
一名網友去同事家，發現對方住在豪宅裡，驚訝「為什麼她要出來工作？」示意圖／ingimage

許多人都夢想著「家裡有錢，就不工作」的生活，不過日前有位網友表示，他去同事家發現，對方住在豪宅，家裡還有兩三台超級豪華名車，而且對方家裡就有開公司，因此在震驚之餘問對方「為什麼不在自己家裡上班？」他同時好奇「這種有錢人在想什麼？」

一名網友在PTT發文表示，之前和同崗位的同事比較熟後，有事情去她家，發現對方家裡是開公司的，住在豪宅裡，而且家裡有兩三台豪華名車，讓他十分震驚，詢問「為什麼不在自家公司上班就好？」對方回應「不好玩啊，我覺得外面辦公室生活很有趣」，這回答讓原PO十分震驚，拋問網友「這種人在想什麼？她中午真的是會跟我們去超商買微波便當的人！」

對此，網友們幽默回應「喜歡體驗平民生活的有錢人」、「太狠了吧！真是羨慕這種人」、「不做事難道要躺平在家嗎？你還不趕快跟她告白」、「她可能想認識一些窮人朋友」、「想看窮人怎麼過日子而已吧，跟乾隆皇帝下江南同樣道理」、「體驗生活而已吧，你是為了生活才工作，她是不開心或沒興趣就可以離職」、「如果接家裡工作，錢多但事情也多，要忙多久都不知道，不如外面朝九晚五，也不用加班」、「很多人工作是為了生存，她工作只想要有生活經驗」、「出來交朋友而已吧，說不定你覺得很有錢，對她來說就只是一般而已」、「我之前有個同事也是，開藍寶堅尼來上班，老闆要他低調點」。

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