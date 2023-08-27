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考哪種公務員CP值最高？ 網激推1工作：月休17天、薪水48K起跳

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友詢問「公務員要考哪個CP值才高？」引發熱議。圖／聯合報系資料照片
近日有網友詢問「公務員要考哪個CP值才高？」引發熱議。圖／聯合報系資料照片

公務員要考哪個CP值才高？有網友近日在PTT詢問，看朋友考上公職後也想跟進，希望錢多、離家近、不用加班。對此，許多網友回覆，監所管理員是不錯的選擇。

原PO表示，他想考公務員，最好是那種好考、不用輪班跟加班、離家近、錢多、不用第一線面對刁民、辦公室女生又很多的。他也說，「警消感覺很累，行政大概一堆刁民又窮，技術類一堆肥宅，一日土木終生土城，而國營難考，除非技術類賣命」，不知道大家建議他考哪種。

對此，有網友勸退，「要不要考慮啃老就好」、「退休金才剛改過，你到時退休又改一次，腦袋撞到才去考吧」、「志願役，會寫名字就錄取了」。也有網友說，「應屆考公務員慢慢爬上去，有點年紀的還再考，報國營比較好」、「好不好都是看單位、看個人，好單位也有爛缺、爛單位」。

另外，也有許多人推薦監所管理員，「CP值最高四等監所管理員，每年報考人數都破兩三千，錄取率也有快50％喔，薪水也不差」、「監所管理員CP值最高，四等錢最多，休假又多，習慣作息的話也沒啥事。不然就法警，錢少一點點、事更少」、「監獄，再轉作業導師」。

根據公職王官網顯示，四等監所管理員採輪班制，每月休假天數約17天，月薪48K～54K（本俸、專業加給及值勤津貼等），且任滿六年後可轉任一般行政單位。

PTT 薪水 監獄 公務員

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