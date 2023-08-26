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月薪破多少才會感到快樂？網曝「甜蜜點」：最近又漲價了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論月薪甜蜜點。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
網友討論月薪甜蜜點。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

物價飆升、薪水凍漲讓很多人決定當「躺平族」，不婚不生小孩，可能也沒有計劃要買房子。網友表示，錢的快樂提升會有一個「甜蜜點」，好奇月薪大概要台幣多少錢，才能「提升甜蜜點？」，不少人表示，隨著物價變高，甜蜜點也漲價了，從原本的9萬變成至少11萬。

網友在PTT發文說，很多人都說錢不是萬能，但沒有錢萬萬不能，很多科學證實，錢的快樂提升會有一個甜蜜點，超過甜蜜點之後，錢再多，甜蜜指數也未必會同步上升，假設一般人都是沒有富爸爸、富媽媽白手起家，也沒有收租或是少年股神等特殊情況，好奇「月薪大概在台幣多少錢左右，是快樂提升甜蜜點？」

不少人看完文後紛紛留言，「最近漲價了，從9萬漲到11萬」、「如果是夫妻，要合起來有20萬才行」、「至少11萬吧」、「10萬吧，12萬以上的工作壓力太大了」、「大概12萬左右，往上會進入管理層」、「11萬是標準，沒到的要檢討」、「南部大概9萬，北部約11萬」。

但也有人認為，「我甜蜜點蠻低的，兩個人6萬就很舒服」、「什麼鬼，當然越多越好」、「個人6萬就好，不像那些貪婪的人」、「爸爸是誰比較重要」、「年薪沒百萬都窮活」、「4萬，再多就不快樂了」、「單薪7萬吧？不養小孩的前提」、「現在80幾K，但想想還是以前32K的時候開心」。

上班族 薪水

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