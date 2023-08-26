快訊

「好聲音」黑幕風波燒向那英！被爆「賣上億豪宅避風頭」、機場踹人影片又曝光

中颱蘇拉即將開颱風眼 粉專：挑戰強颱巔峰靠近台灣

跌破眼鏡！台北第一凶宅租金開價竟高於行情

海鮮餐1桌1萬沒人吃！他全打包遭年輕同事嗆：到底有多窮

聯合新聞網／ 綜合報導
原po認為聚餐幾乎沒吃，很浪費食物，於是把剩下的打包回家，卻被年輕同事酸很窮。 圖／canva
原po認為聚餐幾乎沒吃，很浪費食物，於是把剩下的打包回家，卻被年輕同事酸很窮。 圖／canva

不浪費食物錯了嗎？近日有一名網友公司聚餐，吃了一間高價位的海鮮餐廳，結果一桌一萬元幾乎沒什麼吃，剩下的他就打包帶走，結果卻被同事酸「到底多窮才要打包」，引起熱議。

網友在PTT表示，前陣子公司去吃了一間蠻貴的海鮮餐廳，因為是公司聚餐，大家主要都在聊天喝酒，結果最後一桌一萬元的餐點幾乎都沒吃，於是原po就把剩下的食物打包帶走。

沒想到打包的舉動被同事酸「到底多窮才要打包」，讓他很傻眼，心想食物幾乎沒吃，直接丟掉很浪費，才會決定打包帶走，原po也好奇「是不是現在年輕人覺得打包很丟臉？」

文一出引起網友熱議，幾乎風向一面倒，「愛惜食物，不會丟臉」、「有人來搶比較需要煩惱，沒人搶最好」、「眼紅就直說，包回家比較重要」、「包回去多爽，省一餐錢」、「打包跟窮有什麼關係」。

但也有人認為，「很多人不吃隔夜飯菜」、「我有時也會幫忙打包1-2道菜，若再多我也是NG」、「要看什麼菜，有些放隔夜吃不太好」、「不會丟臉，只是處理很麻煩，有人能帶就幫大忙了」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀

新婚第一年！她中元節「三牲買現成」被婆婆狂轟：還打去念我媽

想吃乖乖現場排！苗栗後龍「阿水飯店」 海線最狂無菜單海鮮熱炒台菜，生意超好不給訂位

他徵求「日本冷門好玩景點」 旅日達人狂推1地：海鮮吃超爽

墾丁海鮮「4道菜1140元」貴嗎？網掀熱議 多人指：出去玩開心就好

相關新聞

海鮮餐1桌1萬沒人吃！他全打包遭年輕同事嗆：到底有多窮

不浪費食物錯了嗎？近日有一名網友公司聚餐，吃了一間高價位的海鮮餐廳，結果一桌一萬元幾乎沒什麼吃，剩下的他就打包帶走，結果卻被同事酸「到底多窮才要打包」，引起熱議。

行動支付為何普及率低？ 網分析Line Pay、Apple Pay優缺點

隨著手機支付的普及，越來越多人出門不帶錢包，用一台手機就能結帳，非常方便。一名網友說明，雖然現在的主流大概是LINE Pay，但自己覺得Line Pay非常難用，因為畢竟不是台灣自己的軟體，加上很多店家依然無法支援行動支付，所以感覺普及率沒有想像中的高。

老婆不識貨「不就國產車」 他在日本街頭驚見「東瀛戰神」車牌更有戲

談到賽車動作片，許多人第一時間會想到《玩命關頭》，電影中出現許多的賽車競速場景，讓人看了直呼過癮。一名網友在【爆怨公社】發文表示，老婆在日本街頭上看到一輛車，只見車體呈現銀灰色，外觀看似不像現代車型，表示「不就是一台日本國產車，有什麼好拍的...Nissan？」，引發一眾網友留言。

特價出清「它」卻笑得超燦爛！粉紅娃娃讓人心疼 網友出手迎好結局

有些看法認為，一些人形或動物造型的娃娃，本身帶有著靈氣。即便永遠都是同一個表情，似乎也代表著不同的情緒。近來有位日本網友，就因為一張娃娃燦笑的照片，而引起許多猜想及討論。

三把頭髮賣6000元！ 他分享意外經歷引網討論「捐髮目的」

不少癌症病患因受治療影響而掉髮，而「假髮」的存在便能協助他們重振信心。有網友在臉書社團「匿名公社」分享，自己某日與女兒們在逛街，意外遇到有人向他們表示想收購頭髮。後來原PO老婆與女兒仔細討論，並剪了三把50公分的頭髮，向對方賣了6000元，讓原PO感到不可思議。

台男超過「1歲數」都很臭？妹子崩潰想逃 引網怒轟：誰流汗不臭

夏日天氣炎熱難免會流汗，不過卻有網友在排隊買東西時，意外發現40歲以上的男性都好臭，文章曝光引起論戰，許多男網友崩潰，「台灣夏天這麼熱，難免會流汗，誰流汗不臭？」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦