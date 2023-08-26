海鮮餐1桌1萬沒人吃！他全打包遭年輕同事嗆：到底有多窮

不浪費食物錯了嗎？近日有一名網友公司聚餐，吃了一間高價位的海鮮餐廳，結果一桌一萬元幾乎沒什麼吃，剩下的他就打包帶走，結果卻被同事酸「到底多窮才要打包」，引起熱議。

網友在PTT表示，前陣子公司去吃了一間蠻貴的海鮮餐廳，因為是公司聚餐，大家主要都在聊天喝酒，結果最後一桌一萬元的餐點幾乎都沒吃，於是原po就把剩下的食物打包帶走。

沒想到打包的舉動被同事酸「到底多窮才要打包」，讓他很傻眼，心想食物幾乎沒吃，直接丟掉很浪費，才會決定打包帶走，原po也好奇「是不是現在年輕人覺得打包很丟臉？」

文一出引起網友熱議，幾乎風向一面倒，「愛惜食物，不會丟臉」、「有人來搶比較需要煩惱，沒人搶最好」、「眼紅就直說，包回家比較重要」、「包回去多爽，省一餐錢」、「打包跟窮有什麼關係」。

但也有人認為，「很多人不吃隔夜飯菜」、「我有時也會幫忙打包1-2道菜，若再多我也是NG」、「要看什麼菜，有些放隔夜吃不太好」、「不會丟臉，只是處理很麻煩，有人能帶就幫大忙了」。

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