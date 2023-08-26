ㄏㄞˊ錢、外拋、台七乙？「山道猴子」達人必懂二十個流行梗：純正猴子系的一生

圖截自網路影片「山道猴子的一生」

2023年必看爆紅神作！

近期爆紅的網路影片「山道猴子的一生」你看了嗎？喜歡騎重機跑山的「山道猴子」，在故事中為了買車及改車不惜借下高額信貸、喜歡在社群上高調炫耀、在女友面前打腫臉充胖子、充滿曲折的感情路等等情節，各種特質都讓人覺得非常貼近現實，完全是社會的縮影。目前上下兩集在YouTube上的觀看次數都已經突破550萬次。

寫實的情節、深刻入微的人物刻畫，讓「山道猴子的一生」迅速在社群上竄紅，除了劇情內容外，當中的許多特定用語及臺詞也隨著影片爆紅而成為近期的網路流行梗。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了因「山道猴子」而出現的20大流行梗，你全部都有聽過嗎？快來看看自己是不是「純正猴子系」吧！

image source: YouTube／翻攝自Eric Duan

NO. 10 你是我永遠過不去的彎

在「山道猴子的一生」爆紅後，YouTuber小尾巴立即為該片製作了一首主題曲〈你是我永遠過不去的彎〉，歌詞中大量使用了影片裡的劇情梗及經典臺詞，像是「你的過去我不曾參與，你的未來我奉陪到底」、「戀愛這種事和你一起才有意思」、「過期的優惠券」、「台七乙」、「莫忘初衷」等等。



歌曲中一句「超貸的愛／要怎麼還」的「還」字，小尾巴也還原影片原始的AI配意，特地唱成「ㄏㄞˊ」，笑翻不少網友，許多人都大讚超級有才，「完美ㄏㄞˊ原了電影滿滿的初衷」、「聽到ㄏㄞˊ就知道這一定官方主題曲」、「歌詞寫得很好，超喜歡」、「唱出了一種莫忘初衷的感覺，好猛」。

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NO. 9 塑膠車

「塑膠車」原先就是車圈中常出現的用語，指的是一般大家俗稱為「速克達」（scooter）、「小綿羊」等有腳踏板的機車。由於在「山道猴子的一生」中，主角經常以自視甚高、嫌棄的語氣提及塑膠車一詞，像是「那個馬力跟你們這些塑膠車比完全是不同檔次」、「你們如果也聰明一點，很快就可以脫離塑膠車了」等等，因此「塑膠車」在影片爆紅後也成為流行梗之一。



在許多機車相關的貼文底下，都可以看到有網友拿「塑膠車」來開玩笑留言，「騎什麼塑膠車，超不了車啦」、「我才不騎塑膠車」、「現在在路上看到呼嘯而過的摩托車群，腦中都會浮現出『塑膠車』三個字」。

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NO. 8 你不理財，財不理你

在影片中，「山道猴子」向還在騎「塑膠車」的朋友們炫耀自己即將買重機，聊到重機改車及保養的開銷很大時，他隨即表示自己平時有在理財，並且說出了經典臺詞：「主要是你要懂得理財，你不理財，財不理你，傻傻的。」



雖然山道猴子宣稱自己有在理財，不過卻為了借錢給女友跑去借高額信貸，之後又為了修車而四處向朋友借錢，自製貼紙販售也完全不考慮他人的建議一味拉高價格，種種行為讓「你不理財，財不理你」變得格外諷刺，成為影片中的經典臺詞，「會講這種話的，FB大頭貼一定雙手交叉」、「你一理財，財就離你」、「『你不理財，財不理你』是底層語錄吧」。

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NO. 7 追焦

「山道猴子的一生」讓平常沒有接觸重機、跑山文化的人認識了不少車圈常見用語，「追焦」就是其中之一。「追焦照」的特色為照片中的主體（如機車騎士）清晰，背景則帶有線條流動感，非常考驗攝影技巧。許多攝影愛好者會特地前往山道捕捉跑山騎士，作為拍攝追焦照的練習。



不少人會將追焦作品分享到網路上，臉書上就有許多追焦社團，這樣的風氣也成為跑山文化的一環。許多車圈人士會希望能搏得追焦手的關注，為了被拍到好看的追焦照而刻意炫技、花大錢升級裝備，甚至在特定路段徘徊，造成交通混亂，某種程度上「追焦」文化也是促成「山道猴子」產生的原因之一，「生態攝影」、「跟國家地理頻道的攝影師差不多，拍野生動物」。

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NO. 6 Ducati

在影片中，山道猴子第一任女友「粉頭妹」出軌對象「A哥」所騎的「Ducati」也造成話題。一身帥氣裝備，又騎乘高級重機的A哥，和山道猴子對比之下完全就是一個人生勝利組的形象，最後也成功從山道猴子身邊奪走粉頭妹，寫實又殘酷的劇情引發許多網友討論。



「山道猴子的一生」爆紅後，Ducati也成為另類的網路流行梗，家樂福就曾在臉書粉絲專頁PO出Ducati的樂高模型商品，趁著影片熱度推銷，表示「不用全貸，也能買的Ducati！想當A哥就靠這次」，笑翻許多網友，「太好了，買到了，可以當A哥了」、「小編要不要尬一下，台七乙等你」、「家樂福小編也懂玩」、「這跟風速度比山道猴子騎車的速度還快ㄧㄝ」、「小編跟的速度根本追不到焦」。

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NO. 5 FartingMart

影片中「山道猴子」的職業為便利商店大夜班店員，經常出現他在超商上班的畫面。其中山道猴子身上穿的制服，明顯和全家便利商店的員工制服是類似的款式，衣服上寫的並非「FamilyMart」而是「FartingMart」，成為影片的亮點之一。



在影片帶起的話題之下，全家便利商店也特別發文，表示「我是FamilyMart，不是FartingMart」，在文末還幽默放上「#莫忘初衷」的hashtag，引來網友熱烈回覆，「完全跟上進度ㄟ」、「社會在走基本行情要有」、「全家這個小編真的請得太值了，什麼事情都能抓到爆梗，應該加薪」、「小編真的很會」、「超神小編」、「你們那個app我不會用啦」、「店長辛苦了」。

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NO. 4 ㄏㄞˊ錢

「山道猴子的一生」全片使用AI語音配音，生硬呆板的語調也成為影片的特色之一。由於AI語音無法辨識一些破音字，因此片中常出現一些不正確的發音，其中「還錢」一詞就被AI讀成「ㄏㄞˊ錢」，反覆出現的錯誤讀音莫名地幽默，被不少網友認為是影片的精髓。



在影片爆紅後，「ㄏㄞˊ錢」也迅速成為網路流行語，也有不少網友會將其打成「孩錢」，在山道猴子相關的貼文底下都可以看到各式各樣的「ㄏㄞˊ錢」留言，「孩錢啦」、「記得要ㄏㄞˊ錢」、「錢什麼時候ㄏㄞˊ」，「ㄏㄞˊ錢」也被公認為是最能認明自己看過「山道猴子」的兩個字。

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NO. 3 莫忘初衷

「山道猴子」在女友出軌後調整心情，並且換上了印有「莫忘初衷」字樣的T恤，這四個字被不少人覺得有濃濃的「89味」，因而成為焦點之一。此外「莫忘初衷」T上還印有「1989.6.4」的字樣，被猜測是為了避免被中國網友盜片，引發話題。



「山道猴子的一生」成為熱門影片後，「莫忘初衷」也變成社群上的熱門hashtag，不少人在發文時對都會刻意跟風加上「莫忘初衷」四個字，「莫忘初衷四字已經深深烙印在腦海裡」、「社會在走，莫忘初衷」、「莫忘初衷1989.6.4」。除此之外，也有服飾品牌趁此熱度推出了實體版的「莫忘初衷」T恤，同樣造成熱烈迴響。

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NO. 2 外拋

在騎車過彎道時，若是車速過快，很容易會脫離原本的轉彎路徑，出現「外拋」的情況，可能導致衝到對向車道或撞上山壁、掉下山崖，非常危險。原先是車界常見的用語，不過在「山道猴子的一生」影片中，「外拋」一詞頻繁地出現，也成為了另類的網路梗之一。



近期許多人會貼出各種現實世界中的外拋實錄影片，並且搭配「山道猴子」的話題加以嘲諷，在網路上造成話題，也有政府機關、警消單位藉此機會發文提醒外拋的危險性，「哈哈哈哈！台七乙外拋猴」、「每次外拋後，是痛苦的清創，以及疲憊的發爾麵」。

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NO. 1 台七乙

「山道猴子」最喜歡的跑山路線為「台七乙」線，是從新北市三峽區大埔至桃園市復興區三民的路段，可以連結到角板山或大溪老茶廠等知名景點，是不少跑山人士都喜歡的路線。非車圈人士可能對「台七乙」並不熟悉，不過在「山道猴子的一生」爆紅後，台七乙瞬間成為最知名的跑山路線之一。



搭上影片話題，近期台七乙因為山道猴子引發不少網路討論，網友們講到台七乙時通常也不只是單純地指涉路段，而是帶有開玩笑的意味，「台七乙正宗山道猴子」、「經過台七乙的時候，因為可能最近所謂的山道猴子太夯，所以車很少」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年07月24日至2023年08月22日，共1個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『山道猴子的一生』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統