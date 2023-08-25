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特價出清「它」卻笑得超燦爛！粉紅娃娃讓人心疼 網友出手迎好結局

聯合新聞網／ 綜合報導
在標示特價出清的籃子中，有一個笑得特別燦爛的娃娃。圖擷自twitter
在標示特價出清的籃子中，有一個笑得特別燦爛的娃娃。圖擷自twitter

有些看法認為，一些人形或動物造型的娃娃，本身帶有著靈氣。即便永遠都是同一個表情，似乎也代表著不同的情緒。近來有位日本網友，就因為一張娃娃燦笑的照片，而引起許多猜想及討論。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「@_RMK2_」近來分享，表示有次他在購物時，發現店家用一個小籃子裝著娃娃，上頭標示籃子內的東西都特價。

然而，對比籃子中的動物娃娃，幾乎都呈現哭泣的樣貌，確有一個粉紅色的娃娃，仍然保持著燦爛的笑容。彷彿其他娃娃都知道自己被便宜出清的命運，但只有粉紅色娃娃渾然不覺，讓人感到格外心痛。

其他網友見照，紛紛表示「這讓人更有種悲壯感了」、「好可愛啊」、「這是小豬還是小貓啊」、「好想買喔」、「很像是遲鈍地說『大家到底怎麼了呢』」、「很想拯救他」、「可以來我家嗎」、「怕他一個寂寞，想全部都買下來了」。

不過就在這則貼文引起迴響後，有一位網友表示，他剛好在逛街時，就看到了這個特價的娃娃，立刻二話不說買了下來。而娃娃因此有了個好的歸宿，也讓大家是鬆了口氣。

日本

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