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台男超過「1歲數」都很臭？妹子崩潰想逃 引網怒轟：誰流汗不臭

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出，40歲以上的男性身上容易散發汗臭味。非事件當事人，示意圖/ingimge
一名網友指出，40歲以上的男性身上容易散發汗臭味。非事件當事人，示意圖/ingimge

夏日天氣炎熱難免會流汗，不過卻有網友在排隊買東西時，意外發現40歲以上的男性都好臭，文章曝光引起論戰，許多男網友崩潰，「台灣夏天這麼熱，難免會流汗，誰流汗不臭？」。

該名網友在PTT表示，剛去排隊買東西時，發現前面只要排的是40歲以上男性，身上就容易飄散著一股汗臭味，真的超級臭，令人很受不了，也讓原po好奇，「為什麼大部分40歲以上的台男都很臭？」。

也有女網友回文，「我每天搭火車上下班通勤，只要碰到下班時段就很痛苦，原以為台男很臭只是傳說，但這個月以來的經驗讓我現在看到台男就怕，正常的人有洗澡、洗頭、臉上有擦精華液、乳液，抹髮蠟、噴定型液，襯衫有香水，到底為什麼還會有濃濃的汗臭味？」。

文章曝光，男網友們紛紛反駁，「憑良心說，外國人有體臭的也很可怕，而且很多有狐臭，台灣人已經算不錯了」、「也很怕遇到長髮不洗頭的，夏天太熱會有股頭皮味蒸出來」、「台灣女生如果沒洗澡，也是超臭的」、「平心而論，男女都有」。

不過，也有人推測可能與台灣氣候炎熱、不流行使用止汗劑以及不注重體味等有關，「台灣人不論男女都沒有味道管理的基本常識，又愛嫌外國跟外籍移工身上的香水，也普遍認為是會臭的人才會用止汗跟除臭產品」、「台灣的天氣悶熱，想不臭都很難」、「衣服真的有影響，但年紀也是，新生兒跟40+的味道完全不一樣」。

PTT 汗臭

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