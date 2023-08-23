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北捷路線圖新增韓、日文引話題 網建議：印尼、越南文更需要

聯合新聞網／ 綜合報導

近期台北捷運圖更新韓文、日文，引起網友討論其必要性。圖片來源／Dcard閒聊板
近期台北捷運圖更新韓文、日文，引起網友討論其必要性。圖片來源／Dcard閒聊板

對於台北人而言，捷運的便利性成為許多上班族、學生通勤的首選，也是出去玩、購物時，選擇的主要交通工具。一名網友在Dcard閒聊板發文表示，新的台北捷運路線圖多了韓文日文，直呼「字體好美」。

根據原PO提供的圖片可以清楚看到，除了清楚的標示每個中文站名之外，在站點上方除了之前已有的英文外，還多了斜體的日文、韓文，以供國際旅客參照。原PO也好奇，「以前的樣子是什麼呀？有人有before的照片嗎？」貼文一出，引來許多網友的回覆，分享路線圖改版的看法。

許多網友認為這是一項好政策，「台灣觀光本來就輸人家一大截，加上日韓旅客本來就不少，覺得這樣做很友善很棒」、「排版很好，說不好看的可以自己排排看，英、日、韓文要一起排在有限的空間，是需要花心思的」、「落後韓國好久，真的早該這樣了」。但也有部分網友認為排版紊亂，沒有必要，「排版有點讓人煩躁就是了」、「有點眼花撩亂」、「很醜」。

也有人提出不同觀點，認為韓文、日文沒有其必要性，「那個日文真的多此一舉」、「個人覺得英文就夠了，日本、韓國人，他們看英文拼音也唸的出跟中文接近的音，我們大概也聽得懂，但你如果念日文或韓文去跟路人問路，反而大部分人聽不懂」、「我覺得應該放越南、印尼語，近年來政府會大量引進外籍移工來台灣，這是趨勢」。

韓文 日文 捷運 Dcard

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