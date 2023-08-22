穿連身褲怎麼上廁所？ 網點名「這兩褲」也很麻煩

許多人認為連身褲十分好看且時尚，是穿搭的好選擇之一。不過，有網友在臉書社團「匿名3公社」吐槽，不懂連身褲有什麼優點。原PO舉例，若穿著連身褲，在外上廁所時為避免褲管碰到地板，就得脫到只剩內衣，直言「穿連身褲很不方便。」

原PO表示，她平時不太會花時間思考如何搭配衣服，因此不管是工作、出遊或聚會都會以簡單的連身裙，及洋裝為主。她說明，自己在幾天前嘗試穿了連身褲出門，才發現連身褲超級麻煩。

原PO指出，由於自己有潔癖，在外上廁所時，很怕讓褲管或裙襬碰到地板，所以都會選擇將衣服往上拉。與方便易拉的連身裙不同，她強調，連身褲必須脫到只剩內衣才能好好上廁所，讓她感到非常不便。

體會到連身褲的不便，使原PO不解市面上為何有如此多人賣連身褲。原PO認為，若遇到生理期或當天喝較多水，穿連身褲會更加麻煩，她直言「我不懂連身褲有什麼優點。」

貼文一出，吸引許多網友分享穿連身褲經驗，並表示自己與原PO想法一致，「卡一個連身褲的優點，我還真不知道連身褲到底有什麼優點，上廁所都快尿出來，扣子還解不完」、「穿過一次出門超麻煩的...」、「很麻煩，買過一次後就不犯傻了，上廁所急到想撕爛衣褲」、「穿一次出門之後就塞到衣櫃深處了」，也有網友加碼點名「吊帶褲、寬褲」這兩褲一樣麻煩，「吊帶褲、連身褲、寬褲，這種上廁所很怕褲管碰到地板，要一直拉的，我都不穿」。