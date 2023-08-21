未滿30歲青年平均年收入創新高 網狂酸自嘲：抱歉是我拉低

基本工資的調漲，讓許多打工族受惠。根據主計總處最新統計，去年未滿30歲青年平均年所得為新台幣53.6萬元，創歷史新高。此外，各年齡層收入也增加，每人平均年所得為70.4萬元，即每月有5.9萬元。看到主計總處公布的數字後，網友們卻紛紛無奈自嘲「我自首，是我拉低平均了。」

主計總處家庭收支調查顯示，2022年未滿30歲青年平均所得為新台幣53.6萬元，創下歷史新高，各年齡層收入也同樣增加。根據最新統計，每人去年平均年收入為70.4萬元，即每月有5.9萬元。

依據主計總處最新統計，可發現除了未滿30歲青年平均所得破50萬大關外，30至34歲為69.2萬元；35至39歲為77萬元；40至44歲為83.3萬元；45至54歲為92.3萬元；55至64歲為79.4萬元，65歲以上則是46.9萬元。

不過，網友們在看到主計總處所公布數據後，紛紛在ptt上發起道歉大賽，吐槽自己是拉低平均的存在，「對不起，我拉低了」、「對不起，我拉低平均，我自首」、「靠腰 沒達標」、「我太魯了QQ」、「一對堆3x歲的還在領26xxx，拉低水平」、「是哪個廢物拉低平均的，快自首」。

也有網友狂酸政府，「20年經濟最吹時刻」、「台灣數據一直都在平行時空」、「小七店員都37k買重機了，歌舞昇平」、「貧富差距擴大，要看中位數才是真實樣貌」、「詐騙所得」、「年增一萬，支出漲三成」、「你爸跟你媽平均一顆睪丸」。