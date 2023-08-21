快訊

高雄小港下午才停電 晚上「松鼠又搗蛋」鳳山接力再停電

主計處最新資料！未滿30歲平均年收53萬創高 網狂酸：抱歉是我拉低

日本甜美YTR擁85萬訂閱！幾天前才更片 公司今證實死訊

未滿30歲青年平均年收入創新高 網狂酸自嘲：抱歉是我拉低

聯合新聞網／ 綜合報導
根據主計總處最新統計，未滿30歲青年年收入為新台幣53.6萬元，創歷史新高。 （本報資料照片）
根據主計總處最新統計，未滿30歲青年年收入為新台幣53.6萬元，創歷史新高。 （本報資料照片）

基本工資的調漲，讓許多打工族受惠。根據主計總處最新統計，去年未滿30歲青年平均年所得為新台幣53.6萬元，創歷史新高。此外，各年齡層收入也增加，每人平均年所得為70.4萬元，即每月有5.9萬元。看到主計總處公布的數字後，網友們卻紛紛無奈自嘲「我自首，是我拉低平均了。」

主計總處家庭收支調查顯示，2022年未滿30歲青年平均所得為新台幣53.6萬元，創下歷史新高，各年齡層收入也同樣增加。根據最新統計，每人去年平均年收入為70.4萬元，即每月有5.9萬元。

依據主計總處最新統計，可發現除了未滿30歲青年平均所得破50萬大關外，30至34歲為69.2萬元；35至39歲為77萬元；40至44歲為83.3萬元；45至54歲為92.3萬元；55至64歲為79.4萬元，65歲以上則是46.9萬元。

不過，網友們在看到主計總處所公布數據後，紛紛在ptt上發起道歉大賽，吐槽自己是拉低平均的存在，「對不起，我拉低了」、「對不起，我拉低平均，我自首」、「靠腰 沒達標」、「我太魯了QQ」、「一對堆3x歲的還在領26xxx，拉低水平」、「是哪個廢物拉低平均的，快自首」。

也有網友狂酸政府，「20年經濟最吹時刻」、「台灣數據一直都在平行時空」、「小七店員都37k買重機了，歌舞昇平」、「貧富差距擴大，要看中位數才是真實樣貌」、「詐騙所得」、「年增一萬，支出漲三成」、「你爸跟你媽平均一顆睪丸」。

青年 基本工資 PTT

相關新聞

未滿30歲青年平均年收入創新高 網狂酸自嘲：抱歉是我拉低

基本工資的調漲，讓許多打工族受惠。根據主計總處最新統計，去年未滿30歲青年平均年所得為新台幣53.6萬元，創歷史新高。此外，各年齡層收入也增加，每人平均年所得為70.4萬元，即每月有5.9萬元。看到主計總處公布的數字後，網友們卻紛紛無奈自嘲「我自首，是我拉低平均了。」

姪無心一句話讓中年夫妻「轉念生孩」 網妙回：都死了還在意

現在晚婚族或不婚族增加，生孩子的家庭也逐漸減少，不過日前有網友貼出一段對話，內容是不生孩子的夫妻聽到侄子說「以後他們家的房子是我的」，讓這對夫婦轉念馬上生孩子。對此，原PO拋問「如果你辛苦工作的財產被自家親戚視為他的，是什麼感覺？」

天價帳單！電話費收2022萬崩潰「怎計算的」 原因引熱議

百萬元電話費，是打到外太空了嗎？有網友於社交平台分享，近日收到1張電信帳單（電話費單），應繳金額竟達2022萬新台幣，驚訝向其他網友求救「現在電信費用是怎麼計算的？」。

他好奇日劇「趕末班車文化」台灣為何沒有？ 網歸類1原因：太方便

在看日劇或日本漫畫時，有時主角會喊「快趕不上末班車了」，讓許多台灣民眾疑惑為什麼要趕末班車？日前就有網友表示，為什麼台灣沒有末班車文化？是因為台灣人加班沒有像日本人那麼晚？還是因為機車比較發達？對此，有網友認為是「計程車方便又不貴」。

遊捷克被旅館要求「護照留櫃檯」網友認不合理 同業緩頰曝原因

出國旅遊時護照便如同身分證，若是發生緊急狀況須驗證身分，都會需要用到護照，所以在出國旅遊時應盡量做到護照不離身。不過日前一名女網友在網上分享，自己在捷克旅館辦理入住時，竟被要求「將護照留在櫃檯方便登記，過一陣子再回來取」，對此，她感到有些不對勁，因此好奇發文詢問網友意見。

山道猴子莫忘「省電也能理財」！ 台電跟風教戰5電器是荷包沉默殺手

「山道猴子的一生」悲劇性影片近來熱傳，「台電電力粉絲團」近期也跟風以山道猴子的一生為梗，跟風宣傳「莫忘省電也是理財的一環」，指出家中這5項電器，因為都屬於待機的電器，即便出門後也會「偷吃電」持續用電，並提供民眾兩招以防荷包在不知不覺中仍在失血。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦