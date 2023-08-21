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天價帳單！電話費收2022萬崩潰「怎計算的」 原因引熱議

香港01／ 撰文／布萊恩
從賬單見到，應繳金額高達20,220,905新台幣。（Facebook群組「爆廢1公社」）
從賬單見到，應繳金額高達20,220,905新台幣。（Facebook群組「爆廢1公社」）

百萬元電話費，是打到外太空了嗎？有網友於社交平台分享，近日收到1張電信帳單（電話費單），應繳金額竟達2022萬新台幣，驚訝向其他網友求救「現在電信費用是怎麼計算的？」。

網友看後紛紛猜測原因，「打到火星去嗎？」、「繳整個城市的嗎？」、「你是不是有一通電話打了幾十年都沒掛斷過」，而最多人估計是電信公司錯把日期寫成金錢；另有人笑言，「這個掏心掏肺都不夠了」、「一次就破產」。

有網友在Facebook群組「爆廢1公社」上載電信帳單圖片，留言問「現在電信費用是怎麼計算的？」、「緬幣還是越幣？」。

從帳單見到，抬頭寫明是「強制執行（預告）通知函」，而應繳金額高達20,220,905新台幣（約560萬港元），繳費期限是「請立即繳款」。信件更列明，如事主無視通知，會強制執行法律程序，不再另行通知。

天價帳單引來網友熱議，紛紛猜測原因，「是打到外太空嗎？」、「繳整個城市的嗎？」、「打到冥王星了吧？」、「你是不是有一通電話打了幾十年都沒掛斷過」、「打到火星去嗎」，而最多人估計是電信公司錯把日期寫成金錢「感覺這是打錯位置，這金額看起來像是日期，結果打到應繳金額這欄」、「2022/09/05」，建議樓主向電信公司詢問。

也有網友笑言，「看什麼，去賣腎吧」、「這個掏心掏肺都不夠了」、「一次就破產」。

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文章授權轉載自《香港01》

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