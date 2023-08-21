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他好奇日劇「趕末班車文化」台灣為何沒有？ 網歸類1原因：太方便

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「為什麼台灣沒有趕末班車文化」，對此，許多人解答「計程車便宜又方便」。圖／聯合報系資料照片
一名網友好奇「為什麼台灣沒有趕末班車文化」，對此，許多人解答「計程車便宜又方便」。圖／聯合報系資料照片

在看日劇或日本漫畫時，有時主角會喊「快趕不上末班車了」，讓許多台灣民眾疑惑為什麼要趕末班車？日前就有網友表示，為什麼台灣沒有末班車文化？是因為台灣人加班沒有像日本人那麼晚？還是因為機車比較發達？對此，有網友認為是「計程車方便又不貴」。

一名網友在PTT發文表示，台北捷運的營運時間是從早上6點到晚上12點，但他看了日本漫畫後，發現內容都會提到「再不走的話就趕不上末班車」，讓他好奇「台灣是不是普遍加班不夠晚，所以很少末班車文化？」他也推測，有可能是台灣的機車太發達，不論多晚都能騎車回家，所以很少趕末班車文化。

對此，網友們回應「台灣的計程車沒有日本那麼貴」、「台灣錯過末班車的話，就會叫計程車了」、「為什麼要有這種文化？凌晨不會塞車的話，加班通常都是騎車、開車比較方便」、「台灣人大部分的通勤距離又不會很長，最多搭一小時計程車就會到家了」、「文化怎麼形成的你可以想看看，台灣環境不會誕生那種要趕末班車的情況，因為台灣人通勤很少真的很遠，而且叫計程車也不會比住宿貴，工時沒那麼長」、「台灣的機車、汽車很方便，捷運最遠距離改搭計程車最多也才500元，日本的計程車貴很多」、「台灣比較沒有應酬文化吧，不用跟客戶加班喝酒到深夜，你覺得台灣加班沒那麼晚？你要不要看你在說什麼？」、「主要就是台灣人多數居住地點離公司不遠，不是騎機車就是叫計程車回家，而且台灣的汽機車駕照也很好取得」。

計程車 加班 日本 捷運

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