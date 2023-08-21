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遊捷克被旅館要求「護照留櫃檯」網友認不合理 同業緩頰曝原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享出國時在旅館辦理入住，卻被要求留下護照，讓她很錯愕。示意圖/ingimage
一名女網友分享出國時在旅館辦理入住，卻被要求留下護照，讓她很錯愕。示意圖/ingimage

出國旅遊護照便如同身分證，若是發生緊急狀況須驗證身分，都會需要用到護照，所以在出國旅遊時應盡量做到護照不離身。不過日前一名女網友在網上分享，自己在捷克旅館辦理入住時，竟被要求「將護照留在櫃檯方便登記，過一陣子再回來取」，對此，她感到有些不對勁，因此好奇發文詢問網友意見。

原PO在FB社團「歐洲自由行全攻略」發文，她表示辦理入住時被櫃檯小姐要求將護照留下，之後再來取，當下她立即向對方反應「不希望護照離開我的視線太久」，可以在櫃檯等候，然而對方卻無視她，態度相當不友善，而且在幫其他旅客登記入住，都沒有要求他們將護照留下，僅確認個人資料，到了原PO一家時，除了登記基本資料，「還像海關一樣，刷護照的條碼」，讓原PO感到十分古怪。

貼文一出，網友紛紛表示這種要求太不合理了，「護照不離開視線喔，護照就像在國外的身份證一樣」、「沒有，在捷克入住登記後，立馬歸還」、「從來都沒遇過，頂多就是當下影印而已，留置護照第一次聽過，出國至少50趟以上」、「又不是執法人員，酒店的人沒權扣你的護照，護照要保持在視線範圍內」。

有網友表示自己在捷克從事旅館業，他解釋，捷克有規定，外國人入境捷克需在三天內做登記，遊客通常由住宿的旅館協助登記，有長期居留需求則需要自己去外事警察局處理，這就是為什麼旅館需要詳細護照資料的原因之一。其二是旅館需要旅客資料，登記後繳交城市稅。

另外，也有在國外經營過旅館的網友說明，當櫃檯在忙或是前一位旅客還沒登錄完成時，有些櫃檯會直接影印旅客資料事後慢慢處理，有些則是會請旅客留下護照。若要避免護照被收走，可事先影印好一份帶著，遇到櫃檯要求留下護照，可以提供影本給他們，事後告知他們影本只有一份，後面的旅程還會用到所以需要取回。

護照 出國旅遊 捷克

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