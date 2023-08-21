山道猴子莫忘「省電也能理財」！ 台電跟風教戰5電器是荷包沉默殺手

「山道猴子的一生」悲劇性影片近來熱傳，「台電電力粉絲團」近期也跟風以山道猴子的一生為梗，跟風宣傳「莫忘省電也是理財的一環」，指出家中這5項電器，因為都屬於待機的電器，即便出門後也會「偷吃電」持續用電，並提供民眾兩招以防荷包不知不覺中仍在失血。

與「山道猴子的一生」不同的是，「台電電力粉絲團」再創一位自家卡通虛擬人物「山道豪子」，表示「你不理財，財不理你！人生不瘋狂枉少年，要多些錢來改車還有投資興趣，有些簡單的方法就可以！畢竟省下電就可以省下錢，要出門瘋起來之前，小心家中的電器，在你出門後也還在偷偷吃電！」

「台電電力粉絲團」指出包括：儲熱式電熱水器、電熱水瓶、數位機上盒、DVD錄放影機、音響等，均是一般民眾家中常見的待機電力電器，待機電力會默默耗電，民眾需記得，若長時間不用上述這些待機電器，務必記得要拔掉插頭，並使用獨立型開關，在不用時就關閉。只要做到這兩件事，就能省電、省錢。

擷自「台電電力粉絲團」

「台電電力粉絲團」PO出該則跟風宣傳節電文章後，網友稱讚台電小編很會，「總是這麼有梗」、「跟超快的好厲害」，但也引來不少網友歪樓表示：「很敢講耶，你台電敢講理財？理到虧損四千億，請問是怎麼理的，我真的很想學一下綠電理財法？」、「部分不合理集團生產的綠電，要不要理財省點錢」、「你們要不要先還一下？最賠的就是你們4000億。」