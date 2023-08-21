影／台友人勸「別逛士林夜市」…烏克蘭女去完直呼被騙了 大讚：像迪士尼

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聯合新聞網／ 綜合報導
許多外國旅客來台多會去逛夜市，士林夜市便是他們的選擇之一。聯合報系資料照片／記者林佳彣攝影
許多外國旅客來台多會去逛夜市，士林夜市便是他們的選擇之一。聯合報系資料照片／記者林佳彣攝影

台灣的夜市文化聞名全球，吸引許多外國旅客慕名前來。不過日前一名烏克蘭女子來台光顧著名的士林夜市，享用了多樣台灣熱門小吃，並表示自己很喜歡夜市，認為士林夜市就像五彩繽紛的迪士尼樂園，直呼「台灣朋友騙我」。

近日，一名烏克蘭女子Veronika在《不要鬧工作室》的邀請下到士林夜市遊玩，期間享用了雞排、大腸包小腸、烤魷魚、鴨血臭豆腐、糖葫蘆等台灣小吃。她坦言，自己來台灣後便一直想去逛夜市，但台灣朋友紛紛勸退，說士林夜市不好，讓她更想來一探究竟。

而在親自探訪後，Veronika表示，夜市裡有很多美食和遊戲，就像迪士尼樂園，她很喜歡這種氛圍。Veronika分享，去之前很多朋友說夜市很髒、食物貴，也有很多重複的店，但她表示「我不覺得這裡很髒，而且有重複的店也沒差」，並大讚「這裡很好玩」。

影片一出，網友紛紛表示，「第一次吃就挑戰湯的臭豆腐，勇氣可嘉」、「士林夜市不是不好，只是其他夜市更好」、「很優雅，吃到臭豆腐也沒立刻吐出來」、「歡迎來台灣玩」、「看到烏克蘭美女孩在台灣吃美食，真的非常非常療癒，歡迎妳」、「比較推寧夏夜市啦，士林夜市真的不建議」、「很會用筷子啊，有練過的」。

夜市 美食

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