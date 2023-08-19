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雨天撐傘開8500萬法拉利跑車 網笑：有錢人的快樂樸實無華

聯合新聞網／ 綜合報導
紅色法拉利「Monza SP1」車主，在雨天撐著傘開車。圖／取自《記者爆料網》
紅色法拉利「Monza SP1」車主，在雨天撐著傘開車。圖／取自《記者爆料網》

近日各地常有強降雨，通常開車的民眾可以避免被雨淋濕，不過有網友在路上目擊一輛紅色法拉利跑車的車主，竟在雨中撐傘駕駛，奇特的景象引起網路討論。

《記者爆料網》臉書粉專18日貼出一段短影片，並笑稱「有錢人的快樂，就是這麼樸實無華」，影片中可以看到一台造型吸睛的紅色法拉利「Monza SP1」出現在台中市文心路，這一車款是單座設計，副駕座位改為置物空間，也沒有配備車頂。在雨天的路上，由於沒有車頂，車主只能打開同樣是紅色的法拉利聯名大傘冒雨開車，畫面引得隔壁的機車騎士頻頻側目。

事實上，Monza SP1全球限量499台，台灣已知有6名車主，每台要價至少台幣8500萬元。

貼文曝光後，網友紛紛留言「好搞笑」、「內裝都淋壞了」、「掉漆了」、「這樣算泡水車嗎」、「連傘都是法拉利的」、「這設計很不實際，台灣這麼常下雨」、「一棟房子開在路上你跟我說沒車頂」。而車主事後也拍下當時撐傘開車的照片，在社群平台上發文自嘲「我是在裝啥B…就是一個傻B」。

法拉利 跑車

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