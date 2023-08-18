他好奇「麥當勞為何不推線上點餐」 內行曝：1優勢不需要

速食業龍頭「麥當勞」以美味快速的餐點，擄獲了許多民眾的心，每到用餐時段，櫃檯往往大排長龍。日前有位網友表示，現在線上點餐很方便，漢堡王跟肯德基都有線上點餐服務，拋問「為什麼只有麥當勞不給線上點餐，到店取餐的服務？」對此，有內行人解答「麥當勞出餐夠快，不需要額外線上點餐」。

一名網友在PTT發文表示，他去買麥當勞時發現，只要顧客一多，就要花很多時間等餐，反觀漢堡王跟肯德基都有「線上點餐」服務，只要在線上先點完餐後，就可以到店領取餐點，讓原PO好奇指出「為什麼只有麥當勞不推線上點餐？」

文章曝光後，有網友認為「事實上就是線上點餐沒有幫助，沒做也沒差」、「因為生意很好，而且麥當勞出餐速度很快，我記得肯德基就算用線上點，到現場還要等」、「我都去現場用麥當勞的點餐機」、「我覺得是避免薯條冷掉被客訴」、「肯德基就算線上點餐也沒用，還不是人多要排隊」、「因為麥當勞出餐速度很快，肯德基會等到腳麻掉了」、「肯德基跟全聯一樣，都把人力最大化使用，上次我用肯德基的線上點餐，到場結帳要花10分鐘，拿到一個小時前做好又乾又柴的雞肉，你覺得這樣有比較好嗎？」、「麥當勞出餐夠快，肯德基出餐超慢」。