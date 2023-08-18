同事間太有禮貌導致上廁所尷尬癌發作？ 她：希望播放輕音樂

在職場當中，許多人會和同事保持點頭之交的關係，對彼此也都很有禮貌，但也因此容易產生尷尬名場面。一名女網友表示，因為公司同事都很害羞且有禮貌，上廁所巧遇就成為一件很困擾的事，因為不好意思被聽到上廁所的聲音。

原PO在Dcard閒聊版發文說明，公司明明有兩間廁所，但大家還是都會很有默契的錯開，「如果看到有人要走進廁所，那就先去洗杯子晚點尿，或者趁對方出來前先進去，等她離開後再離開，這樣就算聽到淅瀝瀝也不知道剛剛是誰，不打照面是我們的溫柔……」。

但總有發生意外的時候，當下因為原PO和同事都很急，所以只能同時走進廁所，兩人尷尬的笑著點頭致意，為了避免對方聽到，就以快斷氣然後又喘氣的發出尿尿聲，原PO笑稱，「這時真的很希望公司廁所都有播輕音樂的功能」，並說道「雖然很喜歡這些斯文有禮的同事，平常相處也很溫和融洽，但有時又覺得好累好冗贅啊……」。

許多網友看完貼文後，也都深有同感，「尿尿聲這件事我懂！有時候上廁所聽到別人尿尿的聲音，尤其是很急，憋很久的那種，我也會覺得好尷尬」、「聽到隔壁不小心大放屁，我都會趕緊上完趕緊出去，怕人家不敢出來，也怕被人家知道是我聽到了」、「我也很介意這種事，所以會一邊沖水一邊尿尿」。

也有另一派網友屬於自然派，「我們公司（不是傳產），兩間一起尿尿還可以聊天欸，是我們放太開嗎」、「我是到國中的某天突然敢大聲尿尿，敢大聲尿尿的那天我到現在都還記得，那一刻覺得自己好像真的長大了」、「我都直接大鳴大放，輕鬆離開廁所後櫃檯妹妹都不敢看我」。