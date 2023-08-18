快訊

T1聯盟／特攻解約後才簽約 台新跳出來澄清無惡意挖角林秉聖

同事間太有禮貌導致上廁所尷尬癌發作？ 她：希望播放輕音樂

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人在上廁所時，會擔心聲音的大小，而感到尷尬。示意圖／ingimage
許多人在上廁所時，會擔心聲音的大小，而感到尷尬。示意圖／ingimage

職場當中，許多人會和同事保持點頭之交的關係，對彼此也都很有禮貌，但也因此容易產生尷尬名場面。一名女網友表示，因為公司同事都很害羞且有禮貌，上廁所巧遇就成為一件很困擾的事，因為不好意思被聽到上廁所的聲音。

原PO在Dcard閒聊版發文說明，公司明明有兩間廁所，但大家還是都會很有默契的錯開，「如果看到有人要走進廁所，那就先去洗杯子晚點尿，或者趁對方出來前先進去，等她離開後再離開，這樣就算聽到淅瀝瀝也不知道剛剛是誰，不打照面是我們的溫柔……」。

但總有發生意外的時候，當下因為原PO和同事都很急，所以只能同時走進廁所，兩人尷尬的笑著點頭致意，為了避免對方聽到，就以快斷氣然後又喘氣的發出尿尿聲，原PO笑稱，「這時真的很希望公司廁所都有播輕音樂的功能」，並說道「雖然很喜歡這些斯文有禮的同事，平常相處也很溫和融洽，但有時又覺得好累好冗贅啊……」。

許多網友看完貼文後，也都深有同感，「尿尿聲這件事我懂！有時候上廁所聽到別人尿尿的聲音，尤其是很急，憋很久的那種，我也會覺得好尷尬」、「聽到隔壁不小心大放屁，我都會趕緊上完趕緊出去，怕人家不敢出來，也怕被人家知道是我聽到了」、「我也很介意這種事，所以會一邊沖水一邊尿尿」。

也有另一派網友屬於自然派，「我們公司（不是傳產），兩間一起尿尿還可以聊天欸，是我們放太開嗎」、「我是到國中的某天突然敢大聲尿尿，敢大聲尿尿的那天我到現在都還記得，那一刻覺得自己好像真的長大了」、「我都直接大鳴大放，輕鬆離開廁所後櫃檯妹妹都不敢看我」。

職場

延伸閱讀

公務員飯碗不亮了？台大畢業妹子嘆「生活苦」 過來人教戰2招

超商素食餐點種類越來越多 店員曝熱門前3名：賣超好

他姓「樊」超困擾！電話訂位直接改姓 慘成全班最後一個會寫名字的人

愛情、麵包怎麼選？父母幫付頭期款或「2500萬房子」 網：兩種都不缺錢啊！

相關新聞

同事間太有禮貌導致上廁所尷尬癌發作？ 她：希望播放輕音樂

在職場當中，許多人會和同事保持點頭之交的關係，對彼此也都很有禮貌，但也因此容易產生尷尬名場面。一名女網友表示，因為公司同事都很害羞且有禮貌，上廁所巧遇就成為一件很困擾的事，因為不好意思被聽到上廁所的聲音。

路見擁有超大後車箱的機車 網笑稱：適合載酒醉的朋友

隨著物流業的發展，民眾的生活愈發便利，包含各種不同的物流形式，甚至也出現了不同的送貨車種。一名網友就在臉書社團「路上觀察學院」發文寫下，「機車內，機車怎越來越大台？？」，仔細一看附上的照片，才發現是一台擁有「大後車箱」的機車，新奇的模樣引發網友的熱烈討論。

他姓「樊」超困擾！電話訂位直接改姓 慘成全班最後一個會寫名字的人

當姓氏少見的人要向他人解釋自己的姓氏時，經常會遇到不少困擾。一名樊 （ㄈㄢˊ）姓網友抱怨，他的姓氏非常難用電話解釋，幾乎沒有可以舉例的詞彙，對方也經常根本沒看過這個字，讓他都乾脆改姓「歐陽」，讀書時還因為姓氏太難寫，變成全班最後一個學會寫名字的人，老師也都會唸錯姓氏。

重現西遊記！他相機捕捉飛機「逃不出大佛手掌心」瞬間

在古典名著「西遊記」裡頭，即使孫悟空翻一個筋斗就有十萬八千里，但他仍逃不了如來佛祖的手掌心。近來有位日本網友，就意外拍到一張飛機神似被佛祖抓到，逃不出佛祖掌控的瞬間照片，有趣的畫面也讓人聯想到西遊記的情節。

星巴克內用「自備環保杯」卻被趕 網曝店員苦衷：1招防誤會

為推動環保意識，利用隨行環保杯買咖啡或手搖飲可折5元。不過有網友抱怨，近日他到咖啡廳星巴克消費，使用自己攜帶的環保杯內用，卻多次被店員詢問是否有消費，甚至作勢趕人，讓他很不滿。其他人則表示，正值暑假期間不少人未消費佔位，建議他下次可以將發票或明細放在桌上，讓店員方便確認。

女生出遊過夜會帶這1物 過來人曝原因：飯店的會讓人抓狂

外出旅遊如果要過夜的話，通常都會帶上自己的生活用品，尤其女孩子需要帶的東西比男生還多。一名女網友在PTT發文詢問其他女生「去外面玩會自己帶吹風機嗎？」多數人認為飯店的不好用，還是會自己攜帶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦