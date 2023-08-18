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路見擁有超大後車箱的機車 網笑稱：適合載酒醉的朋友

聯合新聞網／ 綜合報導
現今物流業發展日益蓬勃，送貨車種的型態也越發多元。圖片來源／轉自路上觀察學院
現今物流業發展日益蓬勃，送貨車種的型態也越發多元。圖片來源／轉自路上觀察學院

隨著物流業的發展，民眾的生活愈發便利，包含各種不同的物流形式，甚至也出現了不同的送貨車種。一名網友就在臉書社團「路上觀察學院」發文寫下，「機車內，機車怎越來越大台？？」，仔細一看附上的照片，才發現是一台擁有「大後車箱」的機車，新奇的模樣引發網友的熱烈討論。

貼文一出，許多網友紛紛說想直購一台，是一部多功能的機車，「這拿來環島，行李一定夠放」、「我的天！會暈車又愛載一堆東西的我好想要！」、「這車車好可愛，好適合單人血拼欸」、「好可爱，這可以去露營ㄝ」，也有人笑稱，「外送師累了可以裡面睡一下」、「這個好適合載酒醉的朋友」。不過有網友提到，該配備目前只能物流使用，尚未開放個人購買。

不少網友也表示曾經看過類似備配車，「大榮、黑貓、MOMO、新竹貨運、郵局，這幾家都看過，沒記錯的話，好像是宏佳騰機車跟那些物流配合生產的，但是不確定是不是全部都是」、「我路上看很多貨運都騎這台」。

雖然多數網友抱持新奇的態度，但這類型的機車與停車、路權的相關問題仍有疑慮，「國產送貨用的三輪機車，把它想成普通的白牌」、「路權應該重新定義，這種明顥已經超出普通重型125cc機車的大小，應該給予黃牌，並限制停車地點為標準停車格。除右轉外，也應行駛在自小客車道，而非機慢車道」、「停不下機車格，停汽車格又被開罰；騎不了機車道，騎快車道又會被罰，可笑法規」，顯示法規實務面仍有調整空間。

外送 機車族

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