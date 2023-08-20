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黑科技？火車「第三節車廂」彎成C型 網笑：很軟Q

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論插畫。圖擷自臉書
網友討論插畫。圖擷自臉書

可愛的插畫海報能成功吸引目光，不過網友近日發現一張畫著火車過隧道的插畫中，第三節車廂竟跟著軌道彎曲，網友直呼是「橡膠火車」，笑翻眾人。

一名網友在臉書社團路上觀察學院貼出一張照片，照片為一張畫著火車過隧道的插畫，兩旁還有樹林、山岳等景色，他也注意到火車的第三節車廂竟跟著軌道一起彎曲，直呼「第3節車廂是什麼黑科技？」

其他人紛紛留言「駕軟Q」、「現在蠻多大廠都在研發了」、「我是插畫師不是工程師，合理和邏輯不是我的範疇」、「隧道洞那麼小都可以穿梭了，能轉彎也只是剛好」、「液態金屬車廂」、「這告訴我們：身段要放軟，頭過身就過」、「橡膠車廂」。

還有人留言「整台列車浮在軌道上才是高科技」、「而且明明是電頭卻沒電車線，仔細看連鐵軌都沒有」、「有吞到惡魔果實」、「質量扭曲時空」、「車廂自己也會轉彎呀」、「接近光速」、「VIP頭等艙」、「Super麵筋車」、「軟性車廂，有橡皮筋的特性，最新科技，不只彎曲，也可以拉長」。

車廂

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