女生出遊過夜會帶這1物 過來人曝原因：飯店的會讓人抓狂

外出旅遊如果要過夜的話，通常都會帶上自己的生活用品，尤其女孩子需要帶的東西比男生還多。一名女網友在PTT發文詢問其他女生「去外面玩會自己帶吹風機嗎？」多數人認為飯店的不好用，還是會自己攜帶。

原PO說有些女生外出遊玩會自己帶吹風機，如果是自己玩2天1夜以上的行程，就會帶吹風機，因為有些飯店的吹風機吹不習慣，這時就會慶幸還好自己有帶，不然就不洗頭了。原PO想問「真的有人聽說過嗎？真的有帶自己的吹風機出去玩的女孩？」

多數人都選擇攜帶出門，「會，我出門都是帶自備的吹風機」、「我會，因為外面的飯店吹風機有的真的很爛」、「會，飯店吹風機很爛，頭髮很難吹乾造型」、「會，旅館附的風力太小吹不乾」、「會喔，很常用外面的吹風機吹到火大，乾脆自己帶」、「我會自己帶欸，不然遇到掛在牆壁上的手會酸死」、「飯店的實在是無法解釋的難用」、「飯店的吹風機不知道為什麼超容易的熱當」、「會！飯店的不一定好用，如果遇到那種要手指一直按住的就超累」。

但也有網友不帶或看情況，「出國會，國內飯店通常還可以」、「去日本玩就不用帶」、「不會，我頭髮短」、「不會，因為這樣增加行李」、「不會，寧可吹久一點也不想增加行李」、「不會，只會帶自己的梳子」、「主要是看行李箱還有沒有空間」、「不會，頂多不吹」、「國內如果是開車出去玩會帶，大眾運輸或出國不會，出國不帶是因為電壓不同怕吹風機壞掉」。