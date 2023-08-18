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約會嘗鮮北海道150元霜淇淋 男友嫌貴一句話讓她無法反駁

聯合新聞網／ 綜合報導
CREMIA霜淇淋（左）、全家霜淇淋（右）。 圖擷自CREMIA官方臉書、圖擷自全家超商官方臉書
CREMIA霜淇淋（左）、全家霜淇淋（右）。 圖擷自CREMIA官方臉書、圖擷自全家超商官方臉書

炎炎夏日就是要吃冰，來自北海道的人氣霜淇淋「CREMIA」持續在台灣展店，吸引不少愛好者前往嘗鮮。一名女網友日前和男友買了一支CREMIA原味的霜淇淋來吃，但一支價格要價150元，讓男友覺得太貴了。貼文一出，不少人都覺得全家霜淇淋的CP值比較高。

這名女網友在Dcard發文寫道，每次經過捷運中山店都看到很多人在排隊，但因為一支150元的價格讓她遲遲不敢花錢嘗鮮。日前她和男友約會時買了一支原味的一起品嘗，原PO形容口感表示奶香的味道很重，口感吃起來很綿密不會太甜，再搭配白色戀人餅乾更添加風味，只不過缺點就是融化的速度非常快。

她吃了幾口後分給男友吃，不過對方卻說「幹嘛不吃全家霜淇淋就好？」原PO解釋餅乾是白色戀人的，和全家的不一樣，沒想到男友一句「哦…那就去買餅乾，霜淇淋吃全家的就好了啊」，讓她頓時不知如何回應，「當下聽到覺得超解，可是想想又好像有道理」，而且最後男友嫌吃不夠，還跑去買全家的吃。

原PO說一支CREMIA的價格可以抵3支單價49元的全家霜淇淋，她還上網查資料，發現CREMIA和全家都是跟同一家霜淇淋廠商合作，因此她認為CREMIA應該是貴在餅乾上。

貼文引起眾人熱議，「真的超貴，好幾年前就有快閃店了，有嚐過一次」、「CREMIA的價錢真的吃過就好，覺得全家霜淇淋的CP值真的高」、「撇除餅乾部分，如果盲吃原味的話，好像真的會分不出來，兩邊奶味真的是都蠻重的」、「但餅乾真的好吃，不過一隻真的貴」、「150也還好吧，CREMIA就是好吃很多」、「我超愛CREMIA的牛奶味，超濃超好吃，但真的好貴」、「全家買很方便，要吃CREMIA只有一些地方有」。

霜淇淋

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