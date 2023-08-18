麥當勞哪種絕版產品最讓人懷念？ 眾人點名這兩樣：兒時味道

不論大人或小孩，許多人都難以抗拒麥當勞的魅力，而麥當勞除了經典產品之外，還不斷地開發新產品來滿足老饕的嘴。有網友就發文透露自己對於「照燒豬肉堡」印象深刻，想問問大家最懷念麥當勞哪一種絕版產品？多數人都點名奶昔和聖代最令人惋惜。

原PO在PTT以「麥當當哪一個絕版產品最讓你懷念？」為題發文，他說日前買了麥當勞經典的大麥克套餐當消夜，不禁回想起印象最深刻的產品就是「照燒豬肉堡」。原PO形容口感說「有別於豬肉滿福堡的乾，照燒豬肉堡的甜鹹醬汁，讓人覺得吃一個總是不夠的」，只不過這款產品不再復刻，他也想問問鄉民們「麥當當哪個產品沒有再復刻讓你最懷念？」

貼文引起熱烈討論，不少人都分享自己喜愛的經典產品，「咖哩豬排堡」、「板烤雞腿堡啊，之後復刻的都假貨」、「板烤雞腿堡，減肥吃的」、「搖搖薯條！好久沒出現了」、「小時候超愛冰淇淋可樂欸」、「薯條，以前粗的較好吃，後來改細口感不佳」、「麥當勞還曾經賣過飯呢」、「很小時候吃的燴飯、搖搖薯條」、「竟然沒人推胡麻豬排堡」、「照燒超好吃，去日本還有特別回味一下」。

當中最多人提到的就是奶昔和聖代這兩種，「奶昔」、「還我奶昔」、「問就是奶昔，因為外面超級難買」、「香草奶昔」、「奶昔，兒時的味道」、「絕對奶昔，外面隨便一杯都150以上，根本土匪」、「還我奶昔和聖代」、「巧克力聖代」、「草莓聖代，到底多腦殘才會不賣」。