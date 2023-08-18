當心吹出來的都是熱風！想靠隨身電扇降溫 用這方法最有效

夏天天氣熱，許多人出門在外，或許會選擇隨身小風扇吹風，讓自己能夠涼快一些。然而，這種風扇在使用上時，必須注意一些地方，否則不只可能失去降溫的效果，甚至還有危險。

根據日本媒體「おたくま経済新聞」報導，製作各種電器設備的日本企業「ELECOM」，最近在官方twitter上指出，如果室外溫度已經超過35度，那麼使用隨身風扇，反而都會吹出熱風，造成反效果。如果感覺風扇的風明顯會讓人感到炎熱的話，就應該立刻停用。

ELECOM更進一步指出，其實平常流汗時，汗水有調節體溫的效果，如果對著身體一直吹，風扇會把汗水吹乾，反而讓熱氣留在體內。如果覺得熱，應該要配合濕毛巾、手帕，一邊擦身體，一邊吹風扇降溫，才會更有效果。

另外，如果風扇曾經摔到，可能會造成內部電池受損，如果繼續使用，可能會產生破裂和起火的現象，因此非常危險，最好立刻停用。且要是環境過於高溫，也可能出現冒煙，必須儘快聯絡製造商，看應該如何處理才好。