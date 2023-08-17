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雨轟全台傳災情！11縣市大雨特報 警戒區域出爐

他好奇台灣為何較少將水果入菜？ 網分析「根本一受熱就爛」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇，富有「水果王國」盛名的台灣，為何較少將水果入菜。記者戴永華／攝影
網友好奇，富有「水果王國」盛名的台灣，為何較少將水果入菜。記者戴永華／攝影

被譽為「水果王國」的台灣，擁有許多美味、多汁的水果。有網友在PTT表示，他在介紹台灣美食給外國友人時，突然好奇為何台灣較少將水果入菜。原PO透露，水果料理中他僅對鳳梨蝦球、鳳梨苦瓜雞有印象，他不解詢問「大家有沒有吃過好吃的水果入菜菜品可以分享一下？」

原PO透露，近期他在向外國人介紹台灣美食時，突然好奇為何台灣較少將水果入菜。他指出，台灣擁有水國王國的美名，培育出各式各樣的水果，但台灣人好像對水果入菜並不感興趣。

針對台灣較少出現水果料理的原因，原PO猜測與中餐文化來源相關。他說明，可能因大陸古代單一地區並無太多水果，因此無相關料理方式流入台灣。

原PO認為，台灣人在吃沙拉時，多選擇日式千島醬，而水果甜點也幾乎都以西餐為主，平時不太會看見台式的水果料理。他表示，自己對水果料理的印象，僅有鳳梨蝦球和鳳梨苦瓜雞，讓他好奇詢問網友「大家有沒有吃過好吃的水果入菜菜品可以分享一下？」

貼文底下，許多網友開始討論較少人將水果入菜的原因，「水果冰冰涼涼才好吃」、「熱帶水果水份高，而且備料容易爛吧」、「除了鳳梨，其他煮起來都不好吃」、「因為不好煮，且水果受熱容易爛」、「維他命C超過60度被破壞，直接吃就好了。」

也有網友分享自己曾吃過的水果料理，「香蕉切片炸我覺得好吃，上次在馬來西亞吃到的」、「梅子排骨很讚」、「我在台灣常吃到百香果口味的沙拉醬，還有木瓜做的醃製的甜沙拉」、「還有橙汁排骨啊，不過老實說我不是很喜歡菜裡有水果」、「鳳梨很常入菜啊，鳳梨苦瓜雞、鳳梨蝦球、鳳梨海鮮燉飯、夏威夷披薩。」

PTT 美食 鳳梨

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