她遇到陌生大叔騷擾 問1句話讓她超毛：不敢回家

遇到陌生人搭話騷擾時，很多人都會手足無措，日前有位女網友發文表示，她在家附近的超商一直被搭話，對方問「妳家在這裡嗎？」，還示意要請原PO吃東西，讓她不堪其擾。文章曝光後，多數網友建議「盡量避開，如果對方做誇張舉動就報警」。

一名網友在PTT發文表示，她平常會去家裡附近的超商休息，結果遇到一位大叔主動攀談，一開始兩人只是禮貌性的聊天，但後來對方開始詢問私人問題，讓她感到害怕，不斷用手機找朋友聊天。

後來那位大叔更直接詢問原PO「妳家住在那裡嗎（用手指了一個不是她住的方向）？」讓她感到毛骨悚然，坦言「當下我真的害怕到不敢回家」，最後她直接回應「很抱歉，我們並不認識，可以不要聊天了嗎？」結果大叔假裝沒聽到，又繼續告訴她「我覺得我跟妳很聊得來」。

過了幾天後，原PO表示「我又在超商遇到他了，他又開始自顧自跟我聊天，還說要請我吃東西」，因此她向網友求助。

文章曝光後，許多網友建議她「先不要去那間超商，躲開比較好」、「繞其他路回家吧」、「好扯喔，妳被盯上了，直接避開吧」、「妳可以報警」、「如果下次再遇到就報警」、「超商那麼多間，換一間就好，不要跟他硬碰硬」、「會找別人麻煩的人，就是會這樣做，不會因為妳警告他，他就不這樣做，對方就是吃定妳不想惹麻煩，才一直騷擾妳」、「要小心有沒有被跟蹤，一旦知道妳家地址就麻煩了」。