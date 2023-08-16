階級複製既視感！她分享2友人家境差異 與自卑是否關聯掀熱議

少部分的人生下來金包銀，多數人則是普通家庭，擁有相對少的資源，令人好奇的是，依靠努力難道無法拉近兩類人的差距嗎？一名網友表示，有兩位認識超過十年而且很要好的朋友A和B，兩位都結婚也各生一個孩子，只要有空都會一起吃飯、閒聊，但因為A和B的背景有很大的差異，原PO腦海不禁出現階級複製（social reproduction，意即父母在社會上的階級也會間接決定兒女的階級，有錢人的小孩依舊有錢，窮人的小孩依舊貧窮）的聲音。

一名女網友在Dcard發文說道，雖然兩對夫婦都很恩愛，但A夫妻倆月收20萬左右，雙方本身家境都不錯，標準的門當戶對；B則是月收7萬左右，目前租屋，女方家境普通，男方賺的一部分需給自己家裡。

在聚餐時聽到他們聊有關小孩的話題，原PO感受到A可以讓小孩有很多選擇和發展，B只能考慮現階段所需用品，期望小孩健康就好。加上前陣子B還說情況允許的話，想再生一個，但現在B一下班就必須接孩子，先生因為工作偶爾無法回家，讓她幾乎要包辦所有生活大小事，現階段以省錢為主，能不花就花。原PO擔心，現在小孩還小不太懂，等到漸漸長大有自己的想法和同儕比較後，發現自己不是什麼都能像其他人一樣的時候，只怕「現實會一棒打碎B孩子的未來」。

許多網友在讀完全文後，都紛紛發表有錢的重要性，「有沒有錢真的很重要！！有夠重要！錢不夠、原生家庭很糟糕、本身有壞習慣真的拜託千萬不要生小孩耶。現在不是我們長大那個年代了，小孩早熟而且所有的資源固化嚴重，光是國小就能看到家境好跟差的小孩在各方面表現完全不是一個層次的！」、「出社會才知道，光是愛真的不能解決一切」、「真的階級複製，我有錢的朋友就算學經歷不好，現在薪水還是屌打我，他直接接他家裡公司」、「強烈不建議B生第二胎，我家跟B超像，兩個孩子，爸媽常常為錢吵翻天」、「老實說，如果有得選擇，我不會想出生在低收家庭……一生註定痛苦」。

但也網友認為，自卑與否和家境好壞是兩回事，不能混為一談，「其實要看小孩自己怎麼想吧，有些很樂觀反而不會去比較；但我得說，家境從小就好的人，雖然讓人羨慕，但也不一定比家境差的小孩還快樂」、「說不定人家孩子覺得自己這樣的日子很滿足，其實不需要替她的孩子帶入情境，真正該做的是不要再把這種比較的觀念表現出來讓孩子看到」、「如果B覺得幸福快樂，那再生一個孩子有無不可？他們自然有他們自己的考量，經濟的確有高低之分，但幸福卻沒有一定的標準，什麼都擁有的人不見得覺得自己快樂，而他人眼中物資匱乏的人就不能覺得自己很幸福嗎？」