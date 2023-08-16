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網詢問「無痛戒手搖飲」方法 過來人曝：一直漲價就會戒

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「該如何無痛戒除手搖飲」，多數人認為「價格太高就會戒掉了」。圖為示意圖，非當事店家。報系資料照
一名網友好奇「該如何無痛戒除手搖飲」，多數人認為「價格太高就會戒掉了」。圖為示意圖，非當事店家。報系資料照

現在手搖飲一杯動輒70元以上，若想控制三餐預算，可能得斟酌手搖飲費用。日前一名網友表示，他想要戒除手搖飲，但每天喝已經很習慣了，因此好奇「有人可以分享無痛戒糖方式嗎？」對此，多數網友表示「覺得太貴就會戒了」。

一名網友在PTT發文表示，他相信很多人已經成功戒除手搖飲了，但他還在努力中，想要詢問「如何無痛戒糖、戒除手搖飲？」有網友以「價格考量」回應，指出「一杯飲料要70元，已戒」、「一杯可以買便當的價格」、「現在部門都買一杯100元的，我自己根本不可能買」、「規定自己一個禮拜飲食只能花1000元，就沒錢買了」、「飲料太貴又要排隊，自然而然就戒除了」、「看到那麼貴就沒興趣了」、「它一直漲價就自動戒了」、「我因為漲價戒了雞排跟飲料」。

也有人以「健康考量」回應「貼糖尿病的發病照就可以戒除了」、「自從我罹患糖尿病後，就得戒掉了」、「結石痛到崩潰，體內成礦山就戒了」、「可以改喝無糖，這樣也不用戒除」、「每天多喝水比較好」、「水加大量冰塊就會覺得好喝，喝一陣子之後，喝手搖跟飲料覺得甜的可怕，自然就戒掉了。飲料目前喝無糖黑咖啡、豆漿、綠茶、紅茶，一切是習慣問題」、「自己泡茶來喝，乾淨衛生又很省」、「一直喝水就戒掉了」。

手搖飲料 漲價

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