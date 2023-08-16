他問「餐飲業態度差還光顧嗎？」掀熱議 網一面倒：幹嘛找罪受

餐飲業十分重視服務態度，一家店的服務態度好不好也決定了在顧客心中的地位，加上現在幾乎每間店都有評論功能，民眾挑選餐廳時也會將其他顧客的反饋作為參考，因此要為自己的店面贏得好口碑不只要食物好吃，服務態度也相當重要。日前一名網友發文詢問「你們會因為店家態度不好而不去光顧嗎？」引起網友們熱烈討論。

民眾外出用餐多少都有遇過店家態度不好的狀況，對此，有些人可以一笑置之，不過也有人會因為用餐心情受影響而不再光顧。而原PO在FB社團「匿名3公社」發文，詢問網友「你們會因為店家態度不好而不去光顧嗎？還是覺得只是吃個東西而已，還可以接受？」

多數網友認為態度很重要，「不去，可以吃飯的店家那麼多，為什麼吃飯還要受氣」、「態度很重要！態度差好吃也不會去」、「不會再去但也不會給負評」、「不管多好吃，只要態度不佳，一定拒絕往來户。東西那麼多選擇，也都是要花錢買，幹嘛花錢找罪受？」、「態度也是付費的服務項目之一，總不能吃個東西還要受氣」。

不過也有部分網友表示好吃就好，「價格便宜、東西好吃我可以視而不見」、「看好不好吃吧」、「我會因為店家好吃繼續去」、「好吃，內用環境又OK，還是去吃」、「如果衛生、乾淨、東西好吃，態度普普其實無所謂，只要不口出惡言攻擊客人都沒差吧，人家賣的又不是笑容」、「我個人覺得還好」。

除此之外，有網友分享其他狀況，「不會去，給熟客插隊的更會負評」、「有遇過明明我先點的餐，店家卻先給後點餐的，那種大小眼的店家我不會再去，再好吃也不去」，對此，原PO也說明，如果店家動作很慢，或是搞不清楚顧客先後順序的也很令人生氣。