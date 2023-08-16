快訊

中職／林子偉月薪破百萬！總額3100萬複數年約加盟桃猿

涉貪、性招待下場慘了！台南經發局前局長陳凱凌判決出爐

台鐵冷知識！快快還慢慢？員工曝買票被問「5字訣」有原因

舅舅曝15年前月花6千可吃4餐 他驚訝問：雞排只要50元是真的？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友的舅舅分享他大學時期，一個月生活費只要6000元就可以吃4餐。圖片來源／ingimage
一名網友的舅舅分享他大學時期，一個月生活費只要6000元就可以吃4餐。圖片來源／ingimage

現在物價上漲，許多上班族、學生的日常開銷也連帶增加，尤其是飲食支出更是讓人直呼「吃不消」。不過日前有網友指出，他舅舅是66年次出生，回憶以前大學生「一個月只要花6000元生活費」，讓他疑惑「這是真的嗎？有沒有八卦？」

一名網友在PTT發文指出，他舅舅說以前大學生一個月只要花6000元，早餐吃飯糰25元加上奶茶15元，午餐吃排骨飯50元，晚餐吃雞腿飯60元，還可以吃50元的雞排當宵夜，這樣一天只要200元，剛好一個月僅花6000元，讓原PO好奇問「這是真的嗎？有沒有八卦？」

對此，網友回應「真的差不多，甚至10年前還有這種價格」、「不用66年次，76年次的南部大學生都有可能」、「我是71年次，在台南唸書一個月零用錢5000到6000元」、「以前各校校門口一堆20~30元早餐，而且還包含飲料」、「我8年級生都可以只花6000元了」、「以前早餐30元、午餐50元、晚餐60元、宵夜50元，一天4餐200元有找」、「以前一天200就很奢侈了，我還吃到體重過重」、「當時吃到飽晚餐時段才500元」、「以前我媽還只給我3000元」。

吃到飽 開銷

延伸閱讀

23歲女擁百萬積蓄 月給孝親費5000頻被爸媽追問「存多少了」

高雄自助餐便當包藏污垢鐵片 網KUSO：驚喜總是在最後一口

「百元鈔」正面是國父 背面印的那棟建築物是那裡？網友揭真相

同事請假稱「被插3支黑令旗」秒被闆娘識破 網笑：集滿4支可做這事

相關新聞

舅舅曝15年前月花6千可吃4餐 他驚訝問：雞排只要50元是真的？

現在物價上漲，許多上班族、學生的日常開銷也連帶增加，尤其是飲食支出更是讓人直呼「吃不消」。不過日前有網友指出，他舅舅是66年次出生，回憶以前大學生「一個月只要花6000元生活費」，讓他疑惑「這是真的嗎？有沒有八卦？」

他問「餐飲業態度差還光顧嗎？」掀熱議 網一面倒：幹嘛找罪受

餐飲業十分重視服務態度，一家店的服務態度好不好也決定了在顧客心中的地位，加上現在幾乎每間店都有評論功能，民眾挑選餐廳時也會將其他顧客的反饋作為參考，因此要為自己的店面贏得好口碑不只要食物好吃，服務態度也相當重要。日前一名網友發文詢問「你們會因為店家態度不好而不去光顧嗎？」引起網友熱烈討論。

引狼入室！偷女友媽內衣褲坐客廳壞壞 噁男被抓包反嗆：進台積電就娶你

交友最怕引狼入室！一名女網友控訴男友趁她全家出門時，偷媽媽貼身衣褲在客廳色色，一切過程都被寵物監視器拍下，發現男友是狼的她怒提分手，沒想到男方卻故意營造好男人形象欺騙她家人，讓想保護家人的她反成公敵，事件曝光後網友全炸鍋，痛批噁男爛人，建議她「直接報警」。

新加坡開外掛？「地小、資源少」但競爭力超強 一票人讚：執政者有遠見

新加坡於1965年脫離馬來西亞後，從原先不被看好到如今經濟發展遠超亞洲許多國家，也印證了當時李光耀所說的「新加坡會生存下去」，新加坡不只生存下來，還成為了全球先進的經濟體之一。日前一名網友發文詢問，表示新加坡獨立時還跟第三世界國家差不多，「到底開了什麼外掛？」

錫蘭才喊走！遭起底曾說「台灣僅2樣東西能吃」 相比陸、港、日墊底

中國大陸Youtuber錫蘭以犀利的拍片風格吸引117萬訂閱，他日前宣布要「離開台灣」，坦言在這生活的半年來不是非常開心，更直言台北天氣「熱成狗屎」。而網友也在PTT起底，錫蘭過去曾說台灣在大陸、香港、日本這些地方的美食中排行墊底，只有兩樣東西可以吃，其他都覺得不喜歡、不特殊。

孕妻想說服老公買車被拒 過來人點出台北養車貴的「原因」

俗話說「買車容易養車難」，買車後不只開銷大，有時光找停車位便會花上半天。有位女網友在Dcard上表示，自己目前已懷孕6個月，先前因搭公車差點跌倒，因此不斷說服丈夫買車。她透露，對方最後以養車太貴拒絕買車提議，讓原PO好奇詢問，「在台北養車一個月要花多少錢？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦