舅舅曝15年前月花6千可吃4餐 他驚訝問：雞排只要50元是真的？

現在物價上漲，許多上班族、學生的日常開銷也連帶增加，尤其是飲食支出更是讓人直呼「吃不消」。不過日前有網友指出，他舅舅是66年次出生，回憶以前大學生「一個月只要花6000元生活費」，讓他疑惑「這是真的嗎？有沒有八卦？」

一名網友在PTT發文指出，他舅舅說以前大學生一個月只要花6000元，早餐吃飯糰25元加上奶茶15元，午餐吃排骨飯50元，晚餐吃雞腿飯60元，還可以吃50元的雞排當宵夜，這樣一天只要200元，剛好一個月僅花6000元，讓原PO好奇問「這是真的嗎？有沒有八卦？」

對此，網友回應「真的差不多，甚至10年前還有這種價格」、「不用66年次，76年次的南部大學生都有可能」、「我是71年次，在台南唸書一個月零用錢5000到6000元」、「以前各校校門口一堆20~30元早餐，而且還包含飲料」、「我8年級生都可以只花6000元了」、「以前早餐30元、午餐50元、晚餐60元、宵夜50元，一天4餐200元有找」、「以前一天200就很奢侈了，我還吃到體重過重」、「當時吃到飽晚餐時段才500元」、「以前我媽還只給我3000元」。