引狼入室！偷女友媽內衣褲坐客廳壞壞 噁男被抓包反嗆：進台積電就娶你

交友最怕引狼入室！一名女網友控訴男友趁她全家出門時，偷媽媽貼身衣褲在客廳色色，一切過程都被寵物監視器拍下，發現男友是狼的她怒提分手，沒想到男方卻故意營造好男人形象欺騙她家人，讓想保護家人的她反成公敵，事件曝光後網友全炸鍋，痛批噁男爛人，建議她「直接報警」。

原PO表示，她是單親家庭，與媽媽和剛上高中的妹妹同住，前幾周因小狗生病但全家又要出門無法照顧，男友便自告奮勇請假來顧牠，當時還覺得男友人很好，沒想到她們忙完要回家前，她因聯絡不上男友而打開寵物監視器，卻看到讓她超崩潰的畫面。

只見男友大剌剌地坐在她家客廳，拿著她媽媽的貼身衣褲「露出舒爽的表情」，她又驚又怒之下，直接用監視器的麥克風開罵，並要他「趕快收一收」她們快到家了。

事後男友還辯稱「只是拿錯」，在原PO強力逼問下坦承「因為媽媽身材很好」才拿來意淫，但仍嘴硬扯「還沒洗本來就是髒的」、「這很正常」，還指責原PO不常讓他發洩，抓包時應該幫他掩護，「而不是害他嚇到出來」。離譜作為讓原PO瞬間看清男友，甚至懷疑之前媽媽抱怨貼身衣物容易變形、妹妹覺得洗衣籃有異味都跟他有關！

當下原PO便果斷與男友分手，男友也氣憤挌話要她別後悔，「等進台積後再求也不會娶你」！結果沒幾天男友就私下聯絡原PO媽媽，裝無辜指責原PO鬧脾氣分手，又賣乖說入職台積電後就求婚，將她塑造成公主病又脾氣差的樣子，原PO氣到心梗「我感覺就像我媽、我妹、我家的狗，全部都被性侵了但他們卻都不知道……而我是這件事中的超級爛人」。

事件讓網友全炸了，紛紛留言「噁心死了」、「我希望這篇是創作文…真的太噁，到底看了三小」、「這男的完全三觀不正外，還超級瞎跟噁心，都敢這樣意淫你家人，真的快斷一斷」、「到底誰會在女友家長家的客廳直接脫褲打手槍，噁心死了，一定是腦袋先有這樣的想法很久了才去做的，搞不好也不是第一次偷拿別人衣物了，超噁心」、「你真的要小心，對方已經開始對妳進行精神操控了」。

網友也建議原PO，雖然很難開口，但不對家人坦白就無法解決，「趕快跟媽媽和妹妹坦白，妳不坦白，就是讓她們沒有戒心，萬一發生更危險的事情，怎麼辦」、「拿影片給你媽妹看，再纏著妳就報警」、「這真的要提告⋯不然以後一定有更多人受害」、「是說你家攝影機平時都有錄影的話，最好也往前翻一下看有沒有更多證據」、「建議將所有證據保留好，跟媽媽還有妹妹一起聊這件事，並且拿出證據給他們看，好好說出自己的感受及想法，以及這個人是怎麼樣的挑撥離間，全家人再一同前往報案」。