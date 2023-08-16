快訊

夏威夷野火增至101死！州長坦言：僅辨識出4名死者身分

陳建州結束半小時庭訊 大雨中濕身鞠躬比讚

易寶宏申請外役監漏勾「吸毒紀錄」過關 廉政署懷疑有人動手腳

錫蘭才喊走！遭起底曾說「台灣僅2樣東西能吃」 相比陸、港、日墊底

聯合新聞網／ 綜合報導
中國Youtuber錫蘭日前宣布要「離開台灣」，坦言在這生活的半年來不是非常開心，更直言台北天氣「熱成狗屎」。圖擷自《「錫蘭Ceylan」YouTube》
中國Youtuber錫蘭日前宣布要「離開台灣」，坦言在這生活的半年來不是非常開心，更直言台北天氣「熱成狗屎」。圖擷自《「錫蘭Ceylan」YouTube

中國大陸Youtuber錫蘭以犀利的拍片風格吸引117萬訂閱，他日前宣布要「離開台灣」，坦言在這生活的半年來不是非常開心，更直言台北天氣「熱成狗屎」。而網友也在PTT起底，錫蘭過去曾說台灣在大陸、香港、日本這些地方的美食中排行墊底，只有兩樣東西可以吃，其他都覺得不喜歡、不特殊。

錫蘭過去因不滿上海封城離開大陸，後來在台開公司拿到居留證，沒想到近日宣布離開台灣，坦言過去半年常遭偷拍，有些人還會放在網路上，讓他覺得不太愉快。另外，他說台北的濕熱氣候是離開的一大主因，台北的夏天從6月開始一直到10月底才結束，長達5個月，「近半年的天氣都熱成狗屎」，因此將轉往日本生活6個月。

錫蘭宣布離開的消息也在PTT上引起討論，網友紛紛表示，「其實還挺中肯的」、「他也不是第一個這樣說的，很多外國人都有同感」、「台灣夏天就是整個人濕濕黏黏的，很不能忍」。也有留言忍不住開酸，「台北確實熱悶，不過這人真的滿煩的」、「一個城市的天氣明明在搬來之前就可以查詢，現在拿這個說嘴」、「爭議也不少，他把自己想的太偉大了」。

也有網友起底錫蘭過去在推特上的言論，「如果讓我在大陸、香港、日本、台灣裡挑的話，我也會給台灣美食墊底，真的除了滷肉飯和牛肉麵，其他我都不怎麼喜歡吃，也不覺得特殊。馬來西亞及韓國沒去過不好評價。」

錫蘭過去曾說台灣在大陸、香港、日本這些地方的美食中排行墊底，只有兩樣東西可以吃。圖擷自PTT
錫蘭過去曾說台灣在大陸、香港、日本這些地方的美食中排行墊底，只有兩樣東西可以吃。圖擷自PTT

事實上，錫蘭強調離開並非台灣不好，雖然有些地方確實改進，但更多是自認「不適合住在這裡」，不代表台灣本身是一個有問題的地方，之後也會經常回來，在這邊認識不少新朋友。

日本 美食 PTT 上海

延伸閱讀

蛇蠍心腸貪「不義之財」面相！遇到眼嘴鼻長這樣的人快逃

「冷氣報修等到哭」9成人第一步就錯了！內行曝一管道：師傅很快就來

問台灣曇花一現的短命連鎖店？ 網友點名「這2家」：莫名被黑掉

吃到飽見這物心想「隨便吃都回本」 網友搖頭：成本超低

相關新聞

錫蘭才喊走！遭起底曾說「台灣僅2樣東西能吃」 相比陸、港、日墊底

中國大陸Youtuber錫蘭以犀利的拍片風格吸引117萬訂閱，他日前宣布要「離開台灣」，坦言在這生活的半年來不是非常開心，更直言台北天氣「熱成狗屎」。而網友也在PTT起底，錫蘭過去曾說台灣在大陸、香港、日本這些地方的美食中排行墊底，只有兩樣東西可以吃，其他都覺得不喜歡、不特殊。

孕妻想說服老公買車被拒 過來人點出台北養車貴的「原因」

俗話說「買車容易養車難」，買車後不只開銷大，有時光找停車位便會花上半天。有位女網友在Dcard上表示，自己目前已懷孕6個月，先前因搭公車差點跌倒，因此不斷說服丈夫買車。她透露，對方最後以養車太貴拒絕買車提議，讓原PO好奇詢問，「在台北養車一個月要花多少錢？」

她約會在寶雅腸胃翻滾「屎」定了 網友：書局、全聯都會

現在生活步調快速，大多的人沒有額外心力在實體社交，交友軟體成為一個比較沒有負擔的選擇，但如果要從線上跨到現實，大家還是很在意第一次見面的形象，而選擇約會的地點也尤為重要。

鑲金的？他驚見魯肉飯這「天價」嚇傻 老饕眼尖秒認出地點

魯肉飯是台灣最著名的庶民美食，平價又美味征服國內外許多饕客的嘴，但如果一碗要價150元的魯肉飯你會想吃嗎？有網友就在臉書分享一張照片，只見某間餐廳牆上的價目表，魯肉飯就標註150元，讓不少人看了非常驚訝。

女生當街脫褲子小便影片瘋傳！不管曝光還這麼做超狂 網友看呆：真狠

人有三急也不該當街解決吧？臺灣近日瘋傳1段「女生當街脫褲子如廁」影片，只見1名年輕女生不顧旁人眼光，在馬路邊脫下褲子「解放」，下體慘被看光，但她竟然還邊小便邊玩手機，而且如廁後竟然屁股也沒擦就穿回褲子，然急步乘計程車離開。

如何跟老公撒嬌…KIMIKO當眾示範撩尪技巧 朋友群喊：印象非常深刻

舞蹈老師KIMIKO（林睿君）婚後經常在社群平台分享和老公的甜蜜生活點滴。昨日她連發兩篇文章，傳授女生「如何跟老公撒嬌」，引發網友讚嘆，直呼「老師很會撩尪欸！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦