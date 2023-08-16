錫蘭才喊走！遭起底曾說「台灣僅2樣東西能吃」 相比陸、港、日墊底

中國大陸Youtuber錫蘭以犀利的拍片風格吸引117萬訂閱，他日前宣布要「離開台灣」，坦言在這生活的半年來不是非常開心，更直言台北天氣「熱成狗屎」。而網友也在PTT起底，錫蘭過去曾說台灣在大陸、香港、日本這些地方的美食中排行墊底，只有兩樣東西可以吃，其他都覺得不喜歡、不特殊。

錫蘭過去因不滿上海封城離開大陸，後來在台開公司拿到居留證，沒想到近日宣布離開台灣，坦言過去半年常遭偷拍，有些人還會放在網路上，讓他覺得不太愉快。另外，他說台北的濕熱氣候是離開的一大主因，台北的夏天從6月開始一直到10月底才結束，長達5個月，「近半年的天氣都熱成狗屎」，因此將轉往日本生活6個月。

錫蘭宣布離開的消息也在PTT上引起討論，網友紛紛表示，「其實還挺中肯的」、「他也不是第一個這樣說的，很多外國人都有同感」、「台灣夏天就是整個人濕濕黏黏的，很不能忍」。也有留言忍不住開酸，「台北確實熱悶，不過這人真的滿煩的」、「一個城市的天氣明明在搬來之前就可以查詢，現在拿這個說嘴」、「爭議也不少，他把自己想的太偉大了」。

也有網友起底錫蘭過去在推特上的言論，「如果讓我在大陸、香港、日本、台灣裡挑的話，我也會給台灣美食墊底，真的除了滷肉飯和牛肉麵，其他我都不怎麼喜歡吃，也不覺得特殊。馬來西亞及韓國沒去過不好評價。」

錫蘭過去曾說台灣在大陸、香港、日本這些地方的美食中排行墊底，只有兩樣東西可以吃。圖擷自PTT

事實上，錫蘭強調離開並非台灣不好，雖然有些地方確實改進，但更多是自認「不適合住在這裡」，不代表台灣本身是一個有問題的地方，之後也會經常回來，在這邊認識不少新朋友。