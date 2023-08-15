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孕妻想說服老公買車被拒 過來人點出台北養車貴的「原因」

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友好奇，在台北養車一個月究竟會花多少錢。示意圖／ingimage
女網友好奇，在台北養車一個月究竟會花多少錢。示意圖／ingimage

俗話說「買車容易養車難」，買車後不只開銷大，有時光找停車位便會花上半天。有位女網友在Dcard表示，自己目前已懷孕6個月，先前因搭公車差點跌倒，因此不斷說服丈夫買車。她透露，對方最後以養車太貴拒絕買車提議，讓原PO好奇詢問，「在台北養車一個月要花多少錢？」

原PO說明，她目前已懷孕6個月，先前因在公車上差點跌倒，便不斷央求老公買車。她表示，丈夫最後以「養車太貴」拒絕她的提議，並強調光負擔小孩的支出就已非常吃緊，甚至坦言寧願原PO搭計程車

原PO認為，若丈夫買二手車就可減輕負擔，但她因不太了解養車實際花費到底多少，便發文詢問網友，「有人算過在台北養車一個月要花多少錢嗎？」

貼文底下，許多網友建議原PO若真的想買車，應靠自己的能力而非強迫另一半，「妳自己買自己開啊，靠別人就是要看別人臉色」、「自己學開車，自己買車」、「為什麼要想辦法說服另一半買呀？不是妳的錢無法強迫對方花吧？」

也有網友表示台北養車貴主要就是停車位問題，一個停車位價格都比汽車高上不少，如是用租的也是筆大費用。建議因台北停車位難找，若無特殊需求可以選擇搭乘計程車，「搭uber就好了啦，帶小孩還要找車位」、「我是覺得啦，在台北開車最大的問題，就是停車位難找。如果不常開，只是偶爾需要出去的話，真的搭計程車就好。有需要的話，也可以考慮租車啊」、「在台北坐計程車會比自己養車便宜」。

其他網友則幫忙分析在台北養車所需的花費，「光停車場每季繳費1.5萬至2萬起跳，還沒談依照車子價值不同，保養和保險還有稅金都是每次萬元起跳，對於低收入族群真的很硬」、「別說台北了，養車一個月平均一萬吧，這還是沒車貸已經有車位的情況，保險、保養、稅金、油錢、停車費、過路費、消耗品…」、「停車費算月租3000就好，一年3萬6。稅金一年，加一加算2萬就好，還有加油、保養費、維修費、車貸」。

Dcard 開銷 計程車

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